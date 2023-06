Zwraca uwagę, że dziś konsument poszukuje oferty, która spełni jego oczekiwania w zakresie ceny, smaku i jakości – ale to już przestaje wystarczać. Coraz większe znaczenie ma to w jaki sposób powstał dany produkt, jaki jest jego wpływ na zdrowie i planetę.

Rozumiejąc te potrzeby, ale przede wszystkim patrząc szeroko na swoją rolę, bez względu na sytuację ekonomiczną koncentrujemy się na systematycznym minimalizowaniu naszego wpływu. Dobrym przykładem może być ogłoszone niedawno globalne zobowiązanie Danone do redukcji emisji metanu o 30% do 2030 roku w stosunku do poziomo w roku 2020 - mówi Marek Sumiła.