Danone: rynek jogurtów będzie rósł 3-5 proc. rocznie

Danone zakłada wzrost konsumpcji jogurtów i wychodzi na przeciw tym trendom. Docenia także rynek roślinnych zamienników swoich tradycyjnych wyrobów - mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 03-11-2021, 08:02

Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój

Jak obecnie wygląda rynek galanterii mleczarskiej? Czy firma obserwuje jakieś zmiany na tym rynku?

Kluczową zmianą dla rynku galanterii mlecznej i jogurtów jest rosnąca świadomość konsumentów o spożywanych produktach, a także potrzeba dotarcia do rzetelnych informacji na ich temat. Dlatego jeszcze w czasie pandemii wprowadziliśmy oznaczenia systemu Nutri-Score na naszych opakowaniach, tak aby ułatwić konsumentom wybór produktów o odpowiedniej wartości żywieniowej.

Nieustannie podnosimy też ich jakość, czego przykładem jest relaunch nowego Danio, którego nowa formuła jest bogatym źródłem białka. Zmiana podejścia do konsumpcji produktów i większa otwartość na to, co lepsze dla środowiska to okazja by jeszcze mocniej walczyć o zmianę nawyków wobec najważniejszego wyzwania dotyczącego żywności - globalnie marnuje się aż 1/3 produkowanej żywności, a rocznie w Polsce prawie 5 mln ton trafia do kosza gospodarstw domowych. Dlatego zawarliśmy porozumienie z Too Good To Go i wykorzystując popularność brand hero marki Danio, Małego Głoda, włączyliśmy go do wspólnej akcji, by stał się ikoną walki z marnowaniem żywności w Polsce.

Co więcej, zmieniliśmy znakowania produktów mlecznych Danone z „należy spożyć do” na "najlepiej spożyć przed” i zachęcamy do sprawdzania przydatności ich przed wyrzuceniem, ponieważ bezpieczeństwo produktów Danone nie zmienia się wraz z terminem minimalnej przydatności.

Jak będzie kształtował się rynek jogurtów?

Spodziewamy się, że w Polsce jogurty będą dalej ważną częścią segmentu kategorii produktów mlecznych. Obecnie stanowią około 45% jej wartości, a w Polsce każdego miesiąca sięga po nie 3/4 gospodarstw domowych. W kolejnych latach przewidujemy jej dalszy wzrost na poziomie około 3-5%.

Roślinne zamienniki Actimela

Jak Danone postrzega rozwój rynku roślinnych zamienników produktów mlecznych?

Alpro z portfolio produktów w 100% roślinnych jest jedną z naszych priorytetowych i najszybciej rosnących marek. Uważamy, że produkty tej kategorii mają duży potencjał, by być traktowane przez polskich konsumentów jako urozmaicenie i wzbogacenie diety. Chociaż wciąż daleko nam do poziomu konsumpcji krajów Europy Zachodniej, to w ostatnich latach kategoria ta osiąga w Polsce dynamiczne wzrosty. W 2019 roku produkty roślinne były kupowane przez ok. 15 proc. gospodarstw domowych w Polsce, w 2020 było to już ponad 20%. Konsumenci są otwarci na nowości, a co więcej, produkty te wpisują się w coraz silniejszy trend zdrowego stylu życia i większego dbania o środowisko. Pandemia oraz informacje o zmianach klimatu tylko przyspieszyły rozwój trendu. Czerpiąc z doświadczeń Alpro, a także z wiedzy o rynku, stale poszerzamy naszą ofertę produktów na bazie roślin, (jak np. roślinne wersje Activia i Actimel dostępne w wybranych sieciach handlowych); wprowadzamy nowości i sprawdzamy jak oceniają je klienci.

