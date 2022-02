Danone: System kaucyjny dla opakowań mleczarskich to zły pomysł

Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec zdrój komentuje projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący systemu kaucyjnego, który obejmuje także wprowadzenie kaucji za opakowania po napojach mlecznych.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 16-02-2022, 08:03

Danone zabiega o wdrożenie systemu kaucyjnego dla opakowań mleczarskich

- Uważamy, że w Polsce konieczne jest wdrożenie systemu kaucyjnego na jednorazowe opakowania po napojach (butelki PET, puszki aluminiowe) oraz wielorazowe opakowania szklane. Jest to rozwiązanie, które pozwala skutecznie zebrać opakowania napojowe z rynku i zadbać o środowisko naturalne, poprzez ponowne wykorzystanie zebranego materiału opakowaniowego do produkcji nowych opakowaniach. Dostrzegając te korzyści, Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek Danone od kilku lat zabiega o wdrożenie takiego systemu - mówi dyrektor Sumiła.

System kaucyjny: realne bariery dla systemu

Jeśli chodzi o opakowania po mleku i jogurtach pitnych, zasadniczo europejskie systemy kaucyjne nie obejmują butelek po tych produktach. Marek Sumiła podkreśla, że głównym powodem nie włączenia ich w system depozytowy w niemal wszystkich krajach stosujących system, są względy sanitarne i kosztowe. - Pozostałości po żywności, znajdujące się w opakowaniach po produktach z tej grupy zanieczyszczają infrastrukturę służącą do zbierania opakowań. Przekłada się to na wzrost kosztów utrzymania systemu, wynikający z konieczności częstszego czyszczenia urządzeń czy wyznaczonych powierzchni sklepowych. Biorąc pod uwagę wszystkie te uwarunkowania, ale również korzyści płynące z funkcjonowania systemu depozytowego – jesteśmy zdania, że z uwagi na ryzyka mikrobiologiczne, system nie powinien uwzględniać opakowań produktów mlecznych. Warto też dodać, że mleko i jogurty pitne w butelkach najczęściej konsumowane są w domu i zasadniczo trafiają do selektywnej zbiórki pojemnikowej. Zatem nie zanieczyszczają terenów zielonych i plaż - przeciwdziałanie temu było jednym z głównych celów dyrektywy SUP tj. m.in. przeciwdziałanie zanieczyszczeniu mórz i oceanów - wyjaśnia.

Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP zobowiązuje kraje członkowskie do osiągnięcia określonych poziomów w zakresie wielkości zbiórki z rynku opakowań napojowych PET, w celu poddania ich recyklingowi (77% w 2025 r. i 90% w 2029 r). Natomiast projekt ustawy (opublikowany 31 stycznia b.r.) wprowadza cele, dotyczące szerokiej kategorii opakowań napojowych z tworzyw sztucznych (PET, HDPE etc.). - Jest to w naszej opinii zbędne rozszerzenie zakresu ustawy przenoszącej do polskiego porządku prawnego wybrane elementy dyrektywy SUP i nie ma uzasadnienia środowiskowego - dodaje.

