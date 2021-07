Danone: Sztuczna inteligencja będzie włączona w procesy decyzyjne

Kluczem do sukcesu narzędzi IT jest ich uniwersalność, kompatybilność oraz możliwość łatwego (modułowego) dostosowania do indywidualnych potrzeb danego klienta - mówi Rafał Piwowarski, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 01-07-2021, 12:52

Rafał Piwowarski mówi o digitalizacji w Danone

- Z mojego doświadczenia wynika, że potrzeby firm produkcyjnych z reguły są bardzo do siebie zbliżone. To między innymi dlatego, metodologia ciągłego doskonalenia, czyli Lean Management, ma tak szerokie zastosowanie, pomimo że została stworzona na potrzeby branży motoryzacyjnej - zauważa.

Więcej danych

Jakie dane są potrzebne do optymalizacji produkcji to bardzo dobre pytanie, na które powinna znaleźć odpowiedź każda firma, która wdraża rozwiązania z zakresu cyfryzacji produkcji. Krótka i najprostsza odpowiedź brzmi – czym więcej danych, tym lepiej. Należy jednak pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli umiejętnym czytaniu danych, dzieleniu ich na klastry i wyciąganiu właściwych wniosków.

Procesy

- W Bieruniu wszystkie procesy rozpatrujemy wg schematu: SQCDME (od angielskich słów: bezpieczeństwo, jakość, koszty, dostarczanie, motywacja i środowisko). Dane zbieramy w oparciu o ten schemat i następnie poddajemy je analizie, w celu optymalizacji każdego z elementów z osobna, jak i całych procesów pomiędzy sobą. Ważnym aspektem naszej transformacji cyfrowej jest inwestycja w zautomatyzowanie zbierania danych, poszerzenie bazy punktów pozyskiwania danych, ułatwienie operatorom bieżącego dostępu do nich oraz odpowiednie ich wykorzystanie. Wierzymy, że posiadanie odpowiednich danych we właściwym czasie i miejscu pozwoli nam na jeszcze sprawniejsze prowadzenie procesów produkcyjnych - mówi Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Przyszłość digitalizacji

Zapytany, jaki może być kolejny krok digitalizacji, powiedział iż uważa, że w przyszłości nieuniknione jest szerokie automatyzowanie procesów oraz włączanie sztucznej inteligencji w procesy decyzyjne. - Na tą chwilę jednak skupiamy się na transformacji cyfrowej Bierunia, która obejmuje kolejne 2 lata i bazuje na kilku filarach:

- wyposażenie operatora w pełny zestaw danych i narzędzi pomagających mu w szybkim podejmowaniu decyzji;

- automatyzacja uciążliwych, trudnych i niebezpiecznych procesów manualnych;

- analityka oparta o duże zasoby danych;

- elastyczność produkcyjna.