Danone wprowadza Fantasię w formie batonu

Danone wprowadza Fantasię w formie batonu. Marka dotychczas znana z jogurtu z dodatkami, poszerzyła właśnie swoją ofertę o nową, zaskakującą formę.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 07-12-2021, 12:51

Danone wprowadza Fantasię jako baton. fot. mat. pras.

Danone Fantasia w formie batonu

Nowa Fantasia w formie batonika. Nie, to nie pomyłka. Marka dotychczas znana z jogurtu z dodatkami, poszerzyła właśnie swoją ofertę o nową, zaskakującą formę. Nowość i towarzysząca mu kampania dedykowana jest miłośniczkom lekkich deserów i skupia się na poszukiwaniu codziennych, małych przyjemności. Za opracowanie strategii, TVC, działania w digitalu oraz POSM odpowiada VMLY&R Poland.

Mleczny batonik pojawił się na rynku w dwóch wariantach smakowych: karmel i wiśnia.

Poszerzając portfolio, marka umożliwia delektowanie się znanym produktem, jednocześnie dostarczając konsumentkom nowych wrażeń smakowych i zachęcając je do sięgania po swój ulubiony wariant marki Fantasia.

Baton Danone Fantasia dedykowany kobietom

- Fantasia w formie batonika dedykujemy wszystkim kobietom, które kochają lekkie desery. Fantasia to ikoniczna, kobieca marka, obecna w co trzecim polskim domu. To sprawia, że sięgają po nią różne generacje Polek, a każda z nich ma swoje własne przyzwyczajenia i ulubiony sposób jedzenia produktów Fantasia. Wierzymy, że nowa forma przekąski od Danone będzie kolejnym sposobem, aby cieszyć się wolną chwilą i idealnie wpisze się w codzienność naszych konsumentek - mówi Krzysztofa Zaborowska, senior brand marketing manager w Danone

Nowemu produktowi towarzyszy spot TV, działania w digitalu oraz materiały POS. Za stworzenie strategii i kreacji oraz ich egzekucję odpowiada VMLY&R Poland. Za reżyserię spotu odpowiada: Martyna Iwańska i Kuba Hajduk (Bites Studio). DOP: Marek Rajca. Produkcję spotu zrealizował ED Commercials, produkcję demo – Bites Studio, a za post-produkcję odpowiada Badi Badi. Planowaniem i zakupem mediów zajął się MediaCom.