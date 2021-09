Danone wzmacnia walkę z marnowaniem żywności

Po sukcesie pilotażowej edycji współpracy, Danone i Too Good To Go wracają z kolejną odsłoną wspólnych działań, którym przyświeca idea ratowania pełnowartościowej żywności przed zmarnowaniem. Już od dziś w Krakowie i Katowicach, użytkownicy aplikacji mogą zamówić produkty mleczne i roślinne w formie paczek-niespodzianek. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 16-09-2021, 12:31

Akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie firmy Gastro Mall, właściciela sieci restauracji Olimp, gdzie można odbierać paczki zamówione w aplikacji. Współpraca Danone z Too Good To Go, to kolejny krok firmy, która konsekwentnie przeciwdziała marnowaniu żywności w całym swoim łańcuchu dostaw.

Walka z marnowaniem żywności

Marnowanie żywności, to jedno z największych, globalnych wyzwań środowiskowych. Podczas kiedy ludność niektórych regionów świata boryka się brakiem żywności, jednocześnie jest ona marnotrawiona w wielu innych częściach planety. Problem dotyczy również Polski. Szacuje się, że każdego roku w naszym kraju aż 4,8 mln ton produkowanej żywności ląduje w koszu. Każdy kilogram zmarnowanego jedzenia, to nie tylko strata tego, co widzimy na talerzu, ale również marnotrawstwo pracy ludzkiej i wielu zasobów naturalnych, w tym tych nieodnawialnych. W Polsce żywność tracona jest na każdym etapie łańcucha dostaw, a szczególnie w gospodarstwach domowych. Walka z marnowaniem to jedna z najbardziej efektywnych metod walki ze zmianami klimatycznymi, którą może podjąć każdy - również poprzez skorzystanie z najnowszej oferty, przygotowanej przez Danone i Too Good Too Go.

Paczki niespodzianki od Danone już dostępne

Już od dzisiaj można zamawiać paczki - niespodzianki, w których znajdą się losowo dobrane zestawy pełnowartościowych jogurtów, serków, deserów mlecznych i produktów roślinnych. Za produkty warte 45 zł, użytkownicy aplikacji zapłacą tylko symboliczne 15 zł. Zamówione paczki będzie można odebrać w restauracjach Olimp na terenie Krakowa i Katowic. - Zainteresowanie ofertą Danone w ramach pilotażowej współpracy z Too Good To Go, jaką zrealizowaliśmy w czerwcu, zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania. Nie tylko wspólnie uratowaliśmy jedzenie, ale też zwróciliśmy uwagę wielu osób na problem marnowania żywności. Cieszę się obserwując rosnącą świadomość społeczną w tej kwestii. – mówi Barbara Bartecka, Dyrektorka ds. Jakości w Danone.

By inspirować konsumentów do dokonywania właściwych wyborów w kontekście zdrowia i środowiska naturalnego, Danone rozszerza dotychczasowe obszary współpracy ze startup’em Too Good To Go, pozwalając swojemu najpopularniejszemu bohaterowi marki – Małemu Głodowi na włączenie się w działania edukacyjne, związane z przeciwdziałaniem marnotrawieniu żywności.

Gdy tylko dołączył do nas Mały Głód, od razu wziął się do pracy! Ideą każdego Pogromcy Marnowania Jedzenia jest zapalanie do działania i wspieranie idei niemarnowania. Teraz nasi użytkownicy mają szansę przechwycić paczki niespodzianki wypełnione pysznymi produktami Danone, a cały dochód z tej akcji przekazujemy wspólnie Bankom Żywności, aby wspomóc ich codzienne funkcjonowanie. - podkreśla Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Przeciwdziałanie marnotrawieniu w całym łańcuchu dostaw

Nasze zdrowie oraz stan środowiska naturalnego są ze sobą ściśle powiązane. Mając to na uwadze, Danone konsekwentnie realizuje strategię One Planet.One Health - w myśl której - wytwarzaniu wartościowej żywności, towarzyszy rozsądnie korzystanie z zasobów naturalnych.

- Jednym z działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych, jakie prowadzimy, jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Postrzegamy je, jako integralny element gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Dlatego w naszej strategii - obok ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ochrony zasobów wody i rozwoju rolnictwa regeneratywnego, przeciwdziałanie marnowaniu żywności - stanowi jeden z 4 filarów zrównoważonego rozwoju. - wyjaśnia Barbara Bartecka, Dyrektorka ds. Jakości w Danone.

Cele Danone

Celem, jaki stawia sobie Danone, jest przede wszystkim zapobieganie marnowaniu żywności i jej odpowiednie zagospodarowanie w całym łańcuchu wartości (dostawcy, produkcja, łańcuch logistyczny). Stąd szereg usprawnień, jakie zostały już wdrożone na etapie produkcji. Przełożyły się one na niwelowanie strat półproduktów oraz wyrobów gotowych. Dodatkowo, wybrane składniki, używane w procesie produkcyjnym, są przekazywane rolnikom, którzy przetwarzają je na materiał paszowy. Zaś produkty gotowe od lat kierowane są do Banków Żywności, które przekazują je potrzebującym. Wartość produktów mlecznych i roślinnych, jakie w latach 2015-2020 Danone przekazał do Banków Żywności wyniosła przeszło 17,5 miliona złotych.