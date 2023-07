Francuska grupa mleczarska Danone analizuje swoje możliwości prawne po tym, jak państwo rosyjskie przejęło kontrolę nad filią w kraju - poinformowało w poniedziałek Reuters źródło bliskie tej sprawie.

Danone analizuje opcje prawne po przejęciu przez Rosję lokalnego biznesu; fot. PAP / EPA

Rosja przejmuje kontrole nad filią Danone

Źródło Reutersa podało, że Danone napisze do Kremla i jest w kontakcie z władzami francuskimi, w tym z biurem prezydenta Emmanuela Macrona. W liście będzie prośba o wyjaśnienia, ale Danone nie wie jeszcze, co jest prawnie wykonalne.

Danone powiedział w październiku, że zrzeknie się kontroli nad swoim biznesem mleczarskim w Rosji, co mogło doprowadzić do odpisu w wysokości do 1 miliarda euro (1,12 miliarda dolarów). Globalne koncerny zapowiadały wówczas kosztowne wyjścia z Rosji.

Źródło zbliżone do sprawy powiedziało Reutersowi, że Danone dzieliły tygodnie od osiągnięcia porozumienia w sprawie sprzedaży rosyjskiej spółki zależnej, która zatrudnia 7500 pracowników w 13 fabrykach.

Informator agencji powiedział, że Danone, podobnie jak wszyscy inni, dowiedział się o przejęciu kontroli nas oddziałem, gdy prezydent Putin ogłosił ją w mediach i był bardzo zaskoczony, zwłaszcza że firma "rozpoczęła bardzo zorganizowany proces opuszczania kraju".

Dekret Putina ws. zachodnich firm

Zgodnie z dekretem podpisanym w niedzielę przez prezydenta Władimira Putina zagraniczne udziały w Danone Rosja, wraz z udziałami koncernu piwnego Carlsberg w Baltika Brewers, zostały objęte "tymczasowym zarządem" rządowej agencji nieruchomości Rosimushchestvo.

Działania Moskwy podkreślają niestabilną sytuację innych firm produkujących produkty konsumenckie, które nadal prowadzą działalność w Rosji, a które ogłosiły plany odejścia.

Reuters przypomina, że Unilever i szwajcarski gigant spożywczy Nestle pozostają w Rosji, podobnie jak British American Tobacco, który próbuje sprzedać swoją jednostkę.

Zachodnie firmy stoją w obliczu trudnego wyjścia z Rosji po tym, jak rząd w grudniu powiedział, że muszą sprzedać swoją działalność za co najmniej połowę ceny i zapłacić 10% państwu - podał Reuters.

