Danone zwolni we Francji z powodu pandemii do 2 tys. pracowników administracyjnych

We Francji zwolnienia mają objąć od 400 do 500 osób, głównie dyrektorów i menedżerów - przekazał agencji AFP dyrektor generalny koncernu Emmanuel Faber. Dodał, że redukowane będą również stanowiska w regionalnych centralach, takich jak ośrodki w Amsterdamie, Singapurze czy Paryżu, a proces zarządzania skupi się na poziomie lokalnym, w krajach, w których operuje Danone.

Do 2023 r. koncern planuje zaoszczędzić miliard euro, zwolnienia mają przynieść 700 mln euro oszczędności. Kolejne 300 mln Danone chce zaoszczędzić poprzez przyspieszenie cyfryzacji i robotyzacji swoich fabryk. Do 2023 r. firma planuje zwiększyć liczbę nowoczesnych zakładów produkcyjnych do 40.

"Ten plan ma na celu wprowadzić Danone ponownie na drogę wzrostu zysków, z którego był zawsze znany" - podkreślił Faber.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. obroty koncernu spadły o 5,4 proc. do 18 mld euro - przypomina AFP dodając, że kryzys związany z pandemią koronawirusa, a zwłaszcza zamknięcie barów i restauracji szczególnie mocno uderzył w sprzedaż wody butelkowanej, która spadła o 20,5 proc.