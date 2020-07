Debata o przyszłych relacjach UE-Wielka Brytania: na czele kontrole graniczne

Rosnąca niepewność odnośnie przyszłych relacji handlowych UK z Unią Europejską wymusza na wszystkich udziałowcach przegląd ich strategii i przygotowania na najgorszy scenariusz.

Były MEP, a obecnie CEO British Chamber of Commerce Daniel Dalton dyskutował z Alexandrem Antonem procesy i perspektywy, które będą definiować przyszłe relacje UE-Wielka Brytania. Ta konferencja Euraffex stanowiła olbrzymią okazję do wykazania specyficznej sytuacji mleczarstwa w kontekście Brexitu, wobec naszych w pełni zintegrowanych łańcuchów dostaw po obu stronach Kanału i w odniesieniu do wyspy Irlandii.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.