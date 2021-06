Dipy śmietanowe typu crème fraiche od SM Mlekpol

Dipy śmietanowe typu crème fraiche to nowoczesna i oryginalna nowość od SM Mlekpol. Na sklepowych półkach pojawią się już tego lata i to w trzech różnych odsłonach. Produkt cechuje lekko kwaśny śmietanowy smak. Można stosować go zarówno na ciepło, jak i na zimno, a każdej potrawie nada wyjątkowy, wyrazisty charakter i niepowtarzalną nutę smakową.

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 18-06-2021, 10:19

Dipy śmietanowe typu crème fraiche od SM Mlekpol

Crème fraiche to podstawa wielu francuskich dań. Wywodzi się z wyrafinowanej kuchni, pełnej szyku i delikatności. Ten rodzaj lekko ukwaszonej śmietany jest popularny zwłaszcza na zachodzie Europy, gdzie wykorzystuje się ją jako bazę do różnego rodzaju dipów i sosów. Dobrze sprawdza się także w gotowaniu – co najważniejsze nie warzy się, a przy tym wzbogaca smak zup. Teraz czas, by dipy śmietanowe typu crème fraiche podbiły serca i podniebienia polskich konsumentów, którzy coraz chętniej eksperymentują i szukają kulinarnych inspiracji, czerpiąc z dobrodziejstw kuchni świata.

SM Mlekpol wprowadza na rodzimy rynek oryginalne i zaskakujące trzy smaki dipów śmietanowych typu crème fraiche. Oryginalne połączenie śmietany z charakterystycznymi dodatkami, daje nowoczesny i pyszny efekt, który warto wykorzystać w codziennym gotowaniu, urozmaicając swoją kuchnię. Produkty przygotowywane są na bazie śmietanki 18 % z pysznymi dodatkami smakowymi i kulturami bakterii. Nie zawierają glutenu. Dostępne są w wygodnych i praktycznych kubeczkach 180 g.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Dip z czosnkiem i ziołami typu crème fraiche powstaje z wyselekcjonowanych składników, nadających mu intensywnego smaku, który znakomicie będzie pasował nie tylko do mięs z grilla, ale także do surowych i gotowanych warzyw. Użycie go sprawia, że potrawa nie wymaga już dodatkowego dressingu. Natomiast dip śmietanowy z karmelizowaną cebulką i cheddarem typu crème fraiche, to śmietanowa nowość w łagodnym wydaniu. Wyjątkowy smak sera w połączeniu z cebulką idealnie będą pasować do dań na ciepło i na zimno. Warto z jego pomocą przygotować zapiekanki, makarony czy sałatki. Wśród nowości pojawi się też coś dla fanów ostrzejszych smaków - dip śmietanowy z pomidorami, papryką i chili typu crème fraiche. Idealnie sprawdzi się podczas przygotowywania ostrych sosów i orientalnych dań. Składniki nadają produktowi oryginalnego charakteru, dlatego z powodzeniem możemy zastosować go także do gulaszu czy jako dodatek do grissini na przyjęciu.