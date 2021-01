Dla konsumentów duże znaczenie ma informacja czy produkt zawiera GMO (wideo)

Wiedza co to jest faktycznie GMO, o co w tym chodzi jest wśród konsumentów, mówiąc oględnie drobna. Natomiast utarło się przekonanie, że produkty bez GMO są lepsze od tych, które zawierają GMO.

Podkreśla, że śladu GMO w mleku, niezależnie od rodzaju żywienia krów, nie ma. - Ten nasz (Polskiej Izby Mleka – Red.) program certyfikacji non GMO Jego głównym celem nie jest przekonanie konsumentów aby szukali produktów non GMO. Chodzi o to aby informacja, którą umieszcza producent na swoich produktach skierowaną do konsumentów, że produkt nie zawiera GMO, była po prostu prawdziwa. Jeśli producent pisze na opakowaniu, że jest to wyrób non GMO, to rzeczywiście ma być to produkt pochodzący od krów karmionych wyłącznie paszami nie zawierającymi GMO – mówi prezes Bajko.

- Niezależnie czy GMO jest dobre czy złe – bo to jest zupełnie inny temat – jeśli konsument chce z jakiegokolwiek powodu non GMO, to musi mieć pewność, że taki właśnie produkt kupuje – zaznacza.