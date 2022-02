Dlaczego mleko ma w Polsce słabą prasę? "To ostatni moment, by to zmienić"

Już od co najmniej 15 lat mleko ma w Polsce słabą prasę. (...) To ostatni dzwonek na to, aby mleko, wyroby z niego i cała branża powróciły na swoją zasłużoną pozycję - mówi nam Piotr Kandyba, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Autor: RW (op. AT)

Data: 08-02-2022, 12:36

mleczna środa

Dlaczego mleko i branża mleczarską w Polsce mają słabą prasę? fot. unsplash

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czy zamienniki nabiału to ślepa ścieżka rozwoju dla polskiego mleczarstwa? Jakie są alternatywy?

Jak były członek Polskiej Izby Mleka ocenia obecną działalność organizacji?

Jak widzi przyszłość polskiego mleczarstwa? Zapraszamy do lektury rozmowy z Piotrem Kandybą: