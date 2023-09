Surowce i materiały to zdecydowanie najważniejsza pozycja kosztowa w branży mleczarskiej. W 2022 r. stanowiły ponad 3/4 kosztów ich działalności ogółem. Naturalnie wśród nich największe znaczenie ma zakupywane mleko, a relacje cen zbytu produktów do cen skupu mleka mają fundamentalne znacznie dla rentowności.

Skala i tempo zmian cen zarówno po stronie surowca, jak i cen zbytu produktów mleczarskich spowodowały, że niektóre zakłady nie były w stanie dostosować się na czas do nowej rzeczywistości - ocenia Paweł Wyrzykowski, Senior Analyst of Food&Agri Sector w BNP Paribas.

Zaznacza, iż ceny skupu mleka w Polsce zazwyczaj są mocno skorelowane ze zmianami cen produktów mleczarskich. W 2022 r. relacja ta została zachwiana. Pod koniec 2022 roku obserwowaliśmy już spadek cen niektórych głównych kategorii produktów mleczarskich (proszki, masło), podczas gdy średnia cena mleka w skupie dynamicznie rosła aż do grudnia 2022 r. I tu w zależności od mixu produktowego jedne mleczarni radziły sobie lepiej, a inne gorzej.

Liderzy branży w swojej ofercie posiadają w zasadzie pełną gamę kategorii produktów, więc część mleka mogą przekierowywać do bardziej opłacalnych produkcji. Oznacza to większą elastyczność, a w konsekwencji możliwość płacenia wyższych cen za mleko. Wywiera to tym samym presje na mniejsze zakłady - mówi Paweł Wyrzykowski.