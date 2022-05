Dlaczego pamiętamy kampanię Pij Mleko, Będziesz Wielki?

Kampania Pij Mleko, Będziesz Wielki była realizowana w latach dziewięćdziesiątych. Mimo, że od tego czasu upłynęły ponad dwie dekady, nadal jest pamiętana. Zdaniem Jacka Sadowskiego, prezesa agencji marketingowej Demo Effective Launching, na sukces tamtych działań złożyły się trzy podstawowe elementy.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 12-05-2022, 14:33

Dlaczego pamiętamy kampanię Pij Mleko, Będziesz Wielki - wyjaśnia Jacek Sadowski

- Przede wszystkim była przygotowana od początku do końca pod względem strategicznym. Było wiadomo do kogo jest skierowana, po co i jakimi argumentami należy to zrobić. Drugim jest poziom jej przygotowania - dzięki temu, że była doskonale i gruntownie przygotowana - każdy element miał sens. Trwała bardzo długo bo aż 8 lat. To kampania, która trwała najdłużej ze wszystkich społecznych kampanii. Kluczowa okazała się konsekwentna realizacja przez te wszystkie lata. A trzecim filarem sukcesu byłą jej medialność, gdyż zaangażowało się w nią ponad 200 mediów – wymienia Jacek Sadowski.

Gruntowne przygotowanie kampanii

Jego zdaniem, tak długa realizacja była możliwa dzięki temu, że została solidnie przygotowana. - Zauważono, że spada spożycie mleka, że pojawiają się problemy zdrowotne. Nie bez znaczenia było to, że ta kampania nie była robiona przez organizację branżową mleczarską, ale przez stowarzyszenie reklamy. Niestety żadna organizacja mleczarska wówczas nie zdobyła się, aby zrobić profesjonalną kampanię – zauważa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jasny przekaz i celebryci

- Niestety mamy wiele działań promocyjnych, które nie są ze sobą w żaden sposób skoordynowane, są robione bez żadnej solidnej analizy strategicznej. A kampania Pij mleko, będziesz wielki, została przede wszystkim solidnie przygotowana. Zdefiniowano dokładnie problem i określono co trzeba zrobić. Przekaz skierowany został do rodziców, gdyż to oni podejmują decyzje zakupowe. A dokładniej sfocusowano się na kobietach dbających o swoje dzieci. Zadbano równocześnie, aby przekaz był prosty i zrozumiały. Brzmiał on - aby dziecko było wielkie, czyli rosło, a równocześnie było mądre, miało osiągnięcia, to trzeba pić mleko. Fajny, prosty przekaz, który zawiera szeroko rozumianą wielkość. Dodatkowo zostali dobrze dobrani celebryci: Bogusław Linda, Kayah, Jagna Marczułajtis, Krzysztof Hołowczyc, Otylia Jędrzejczak, Agnieszka Radwańska i inni.

Szczególnie Marcin Gortat jako bardzo wysoki mężczyzna i jako człowiek, który odniósł prawdziwy sukces, zdominował przekaz – mówi Jacek Sadowski.

Konsekwencja działania kluczem do sukcesu

Nie mniej ważna okazała się w konsekwencja realizacji. Dziś, po ponad 20 latach każdy zna to hasło i co więcej, przypomina sobie czego dotyczyło. - Oczywiście, teraz pojawiają się doniesienia, badania, że mleko może nie zawsze i nie dla każdego jest zdrowe. Ale na stan ówczesnej wiedzy, przekaz był spójny. Równocześnie wywołała ona dyskusje, co jest zawsze pozytywnym zjawiskiem, zarówno pod względem merytorycznym jak i szerokości przekazu – mówi prezes Demo Effective Launching.

Wyzwoliła Czarny PR?

Zdaniem niektórych, kampania ta przyczyniła się do pojawienia się w przekazów negatywnych dla mleka. - Równocześnie można się zastanawiać, jakby wyglądał obecnie rynek mleka, gdyby nie ta kampania. Co więcej, cały czas spożycie mleka powoli, ale systematycznie rośnie. A wzrost zaczął się w czasie trwania omawianej kampanii. Działania PR oraz działania producentów i promocje ich marek w sumie dało pozytywny efekt – uważa Jacek Sadowski. - Kampania stała się wręcz ikoną działań promocyjnych – podkreśla.

Potwierdzona skuteczność

Wskazuje, iż w badaniach deklaratywnych wyszło jednoznacznie, że kampania była skuteczna. - Pamiętajmy, że nawet doskonale rozpoznawalna kampania nie musi być skuteczna. Wszyscy znamy trabanta, co nie oznacza, że chcemy go kupić – mówi. - Od strony marketingowej, kampania mówiła dokładnie to co powinna. W najprostszy sposób sprzedawało to, co powinna sprzedawać – dodaje.

Ponad 200 mediów

Jego zdaniem, siłą tej kampanii była jej medialność. Mimo bardzo niewielkiego budżetu, który wynosił zaledwie około jednego miliona złotych, zaangażowało się około 200 mediów. - Fakt, że kampania była prowadzona przez Stowarzyszenie Reklamy, a nie organizację mleczarską, nadawało jej wiarygodności. Czyli nie producenci mleka mówili pijcie nasze mleko, ale organizacja bezstronna uznała temat za ważny i postanowiła się zająć nim społecznie. To nadało olbrzymiej wiarygodności całemu przedsięwzięciu – puentuje Sadowski.