Do GMO warto podchodzić ostrożnie

Polacy robiąc zakupy coraz częściej czytają skład produktu widniejący na etykiecie - zwracają uwagę na to co jedzą, poszukują żywności zdrowej, jak najbardziej naturalnej. Nieufnie podchodzą także do żywności genetycznie modyfikowanej - wykazały to różne badania ankietowe przeprowadzane wśród konsumentów.