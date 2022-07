Dobrostan zwierząt jest opłacalny dla wszystkich

Autor: opr. RW

Data: 25-07-2022, 12:32

- Bez zapewnienia odpowiedniego dobrostanu, czyli warunków bytowania zwierząt, nie da się osiągnąć wysokiej produkcyjności. Nie ma takiej możliwości – mówi Witold Chabuz, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dobrostan zwierząt jest opłacalny dla wszystkich /fot. mat.pras

Bez dobrostanu produkcja nie będzie opłacalna

- Można stosować najlepsze technologie, ale jeśli nie zapewni się odpowiedniego poziomu dobrostanu, produkcja nie będzie opłacalna. Zwierzęta powinny mieć możliwość zachowania naturalnego behawioru, w przypadku bydła mlecznego dąży się do takich systemów produkcji, w których krowa będzie miała pełną swobodę w wykonywaniu czynności, tj. odpoczynku, pobierania paszy czy wreszcie dojenia - mówi profesor Chabuz

Jak zauważa, dobrostan jest sprawą kluczową, jeśli chodzi o zdrowotność, długowieczność, wydajność zwierząt. Jeśli mielibyśmy wymienić czynniki wpływające na efektywność produkcji, to dobrostan znalazłby się na drugim miejscu, zaraz po żywieniu, choć żywienie też jest jednym z elementów dobrostanu. I nie wystarczy zapewnić tylko większą powierzchnię w budynku, by uważać, że dobrostan został podwyższony. Ważna jest kubatura (wskazane są budynki bezstropowe, z kurtynami, gdzie jest duża wymiana powietrza), mikroklimat oraz pastwisko, które może mieć wpływ na jakość produktu.

Zbyt mało wypasa się zwierząt

Według profesora Chabuza, ciągle zbyt mały nacisk kładzie się na wypas zwierząt.

- Uważam, że jest on kluczowy, jeśli chodzi o jakość produktu. Mleko czy mięso od zwierząt korzystających z wypasu zawiera więcej substancji prozdrowotnych – podkreśla przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dodaje, że realizowane programy rządowe nie do końca doceniają wypas. A w wielu gospodarstwach byłby on możliwy do zrealizowania (średnia wielkość gospodarstwa objętego kontrolą użytkowości mlecznej nie przekracza 50 krów), gdyby istniała zachęta w postaci wyższej ceny mleka. Bo produkt o lepszych właściwościach prozdrowotnych powinien być droższy.

Różne projekty związane z dobrostanem zwierząt

Witold Chabuz zauważa, że oprócz rządowych projektów związanych z dobrostanem pojawiają się inne, chociażby standard certyfikacji Dobrostan plus, nad którym pracuje Polska Izba Mleka, gdzie oznaczenie na produkcie ma odzwierciedlać różne poziomy dobrostanu.

- Dobrostan plus na pewno świadczy o tym, że zwierzę jest bardziej szczęśliwe. Konsumenci spożywający taki produkt, powinni mieć tego świadomość. Może hodowcy nie do końca zdają sobie z tego sprawę, że szczęśliwe zwierzę oznacza większą produkcję, tańszą, bo mniej choruje, a bydło wypasane daje także lepszy produkt. Najlepszy poziom dobrostanu związany jest z naturalnym behawiorem, kiedy zwierzę może robić, co chce. W wielu przypadkach nie jest to możliwe, ale powinno się do tego dążyć. Takie zwierzę będzie zdrowsze, i szczęśliwe. - podkreśla profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Od pewnego czasu widać, że produkty „od zwierząt szczęśliwych” cieszą się dużą popularnością, a konsumenci są w stanie zapłacić za nie więcej. Najbardziej widoczne jest to w przypadku jaj. Jaja od kur z wolnego wybiegu, czyli inaczej mówiąc od „kur szczęśliwych” są najdroższe.

- Można powiedzieć, że jaja od kur z wolnego wybiegu to taki odpowiednik mleka od krów z wypasu. Warto promować produkty od zwierząt z podwyższonym dobrostanem, szczęśliwych. Powinny być różne poziomy dobrostanu bydła mlecznego, a ostatnim z nich powinny być krowy z wypasem - podsumowuje prof. Chabuz.

