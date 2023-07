Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw. Największy deficyt wody jest m.in. na Pojezierzu Kaszubskim i Pojezierzu Wielkopolskim oraz Żuławach. Dotyka ona praktycznie wszystkie monitorowane przez Instytut uprawy, w tym kukurydzy na kiszonkę. Jak ocenia Instytut, tegoroczne warunki pogodowe wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych, powodujący straty plonów wynoszące przynajmniej 20 proc. w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych. Jak czytamy w komunikacie z szóstego okresie raportowania, czyli od 11 maja do 10 lipca br., średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -160 mm.

Jak zwraca uwagę Marcin Boruc, Kierownik Działu Współpracy z Dostawcami Mleka Hochland Polska, na suszę należy spojrzeć z trzech perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowej.

Okres letni to czas, w którym rokrocznie obserwujemy spadki ilości skupionego mleka. Wysokie temperatury wywołują stres cieplny zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Ma on bezpośrednie przełożenie na produkcję mleka i jest szczególnie duży im wyższa jest wydajność mleczna zwierzęcia. Krótkoterminowo obserwujemy spadki ilości i parametrów mleka skupionego i ten rok nie odbiega wyjątkowo od średniej wieloletniej

W perspektywie średnioterminowej należy pamiętać, że obecna aura wpłynie bezpośrednio na jakość i ilość pasz zebranych w gospodarstwie i przeznaczonych do żywienia w okresie zimy i w roku 2024. Jeśli okres suchy będzie się nadal utrzymywał to należy przypuszczać, że zawartość skrobi w kiszonkach z kukurydzy nie będzie zadowalająca. Kolejne zbiory traw stoją pod wielkim znakiem zapytania.

Wiele łąk jest już zniszczonych przez suszę i możliwe, że w tym roku już nic więcej rolnicy z nich nie zbiorą. Przez to, że ilość i wartość technologiczna mleka pozyskanego w 2024 roku jest determinowana obecnymi zbiorami pasz można przypuszczać, że prawdziwe skutki dzisiejszej suszy najmocniej odczujemy na przełomie roku – uważa kierownik Boruc.

Z kolei biorąc pod uwagę perspektywę długoterminową: susza i coraz mniejsza ilość opadów wpłynie na wzrost kosztów produkcji mleka. Hodowla bydła stanie się mniej rentowna.

Również Dorota Grabarczyk, analityczka rynku mleka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uważa, że prognozy długoterminowe na lato nie napawają optymizmem, ponieważ przewidują temperatury powyżej normy oraz opady co najwyżej w normie. Dla wszystkich rolników, w tym również producentów mleka susza jest dużym problemem.

Mniejsze zbiory spowodują wzrost cen, co znowu wpłynie na większe koszty produkcji mleka. A trzeba pamiętać, że te koszty już teraz są bardzo wysokie, co niestety powoduje spadek opłacalności produkcji. Cena mleka w skupie spada od stycznia bieżącego roku i niestety przewiduje się, że trend spadkowy jeszcze z nami zostanie. Jak długo? Niestety ciężko to jednoznacznie określić. Jedni eksperci mówią, że pod koniec roku cena mleka może delikatnie odbić, inni natomiast niższe ceny przewidują również w przyszłym roku

- mówi Dorota Grabarczyk.