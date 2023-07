Mleko

Dołączyli do mleczarskiego giganta 11 lat temu. "Nastąpił niesamowity rozwój"

1 lipca 2012 roku do Grupy Mlekovita włączona została Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska w Trzebownisku. Po 11 latach funkcjonowania w strukturach firmy, zakład i hurtownia w Trzebownisku, w podkarpackim oddziale Mlekovity odbyło się spotkanie biznesowe z udziałem Prezesa Zarządu Dariusza Sapińskiego oraz menedżerów Grupy Mlekovita z centrali i regionów.

Zakład w Trzebowisku 11 lat w Grupie Mlekovita. Co się tam zmieniło? /fot. PTWP

Obchody rocznicy przyłączenia się do Mlekovity

Zorganizowane 1 lipca 2023 r. wydarzenie było znakomitą okazją do podsumowania wspólnej drogi i wyróżnienia pracowników, którzy wraz z Rzeszowską Spółdzielnią Mleczarską dołączyli do rodziny Grupy Mlekovita i są w niej do dziś.

Zakład w Trzebownisku w 2012 r. nie wykorzystywał w pełni swoich zdolności przerobowych. Dzięki włączeniu w struktury Grupy Mlekovita mógł dynamicznie się rozwijać i zwiększać produkcję. Dlatego z okazji jubileuszu tego połączenia chciałem w szczególnej atmosferze w podziękowaniu za sumienną i rzetelną pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych uhonorować pracowników, którzy przez minione 11 lat przyczynili się do naszego wspólnego rozwoju – mówił podczas jubileuszowego spotkania w zakładzie w Trzebownisku Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Uhonorowani przez Prezesa zostali: Małgorzata Kilian, Adam Jurek, Anastazja Barlik, Edward Płoch, Ewa Magoń, Wojciech Rusin, Anna Potoczna, Anna Skrabucha, Jadwiga Welc, Mariusz Tomasik, Dorota Barcińska, Małgorzata Dereń, Kamil Szopa, Stanisław Nowak, Zofia Banaś, Kazimierz Ziółkowski, Beata Kościsz, Wacław Jankowski, Władysław Cisek, Adam Michna, Waldemar Czebiera, Stanisław Barłowski, Bogdan Koszarski, Zbigniew Wołowiec, Krzysztof Kamiński, Krzysztof Ożóg, Marcin Płoch, Roman Hejnosz, Danuta Świeboda, Lucjan Puchała, Ryszard Marcinek i Bogusława Rejman.