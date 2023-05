Jak podał serwis bielsk.eu, większość rolników i pracowników spółdzielni Bielmlek otrzymało się zaległe pieniądze. Jednak w większości rolnicy muszą je zwrócić do ARiMR.

Dostawcy Bielmleku muszą zwracać pieniądze otrzymane za dostarczone mleko /fot. Bielmlek

Rolnicy muszą zwracać pieniądze jakie otrzymali za mleko

Jak poinformował nas Józef Gliński, syndyk masy upadłości Bielmlek, większość rolników otrzymała już zaległe zapłaty za mleko, z którymi zalegała im mleczarnia Bielmlek. Sami rolnicy zbytnio na tym nie skorzystali, bo z kolei musieli zwrócić rządowe wsparcie, które wypłacono im w ramach rekompensaty za nieopłacone mleko.

Jak czytamy, rolnicy otrzymane pieniądze muszą zwrócić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypacała im rządową rekompensatę. Otrzymali już wezwania do rozliczenia się z tych pieniędzy i większość już to uczyniła.

Ciągle trwają także postępowania sądowe o niezapłacone udziały. Część rolników (niespełna 50) nie wpłaciła brakującej kwoty udziałów, o które wystąpił do nich syndyk. Na wyrównanie udziałów rolnicy również otrzymali rządowe wsparcie. W przypadku części rolników nie pokryło ono całej kwoty udziałów, które musieli wyrównać i resztę mieli oni dopłacić z własnej kieszeni. Nie były to wielkie kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jeden z rolników nie wystąpił o rządowe wsparcie i nie wpłacił całej kwoty zaległych udziałów – podaje bielsk.eu.

Rolnicy odpowiadają za długi spółdzielni

Zgodnie z polskim prawem spółdzielczym członkowie spółdzielni, w tym wypadku rolnicy, odpowiadają za długi spółdzielni do wysokości udziałów. Bielmlek był zadłużony na 50 tys. zł. Rolnicy udziały te wpłacali na zasadzie potrąceń od ceny za mleko. Rolnicy, który nie chcą spłacać długów spółdzielni zostali pozwani przez syndyka.

Proces upadłości mleczarni zmierza jednak ku końcowi i najprawdopodobniej zakończy się w tym roku.

Więcej na bielsk.eu

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl