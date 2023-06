1 czerwca, w Hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy, odbyła się 9. Mleczna Gala, której organizatorem była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. To wydarzenie mające na celu docenienie i uhonorowanie całorocznych wysiłków polskich hodowców bydła mlecznego.

Dostawcy mleka nagrodzeni na Mlecznej Gali /fot. mat.pras

Gala dla najlepszych producentów mleka

Mleczna Gala organizowana jest od 2014 roku. To aktualnie jeden z najważniejszych eventów w branży, podczas którego tradycyjna kryształowa kanka trafia w ręce tych hodowców bydła mlecznego, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem dbają o swoje stada i rozwijają ich potencjał. Rozpiętość kategorii to od kilkunastu do powyżej 1 000 sztuk krów, a głównym kryterium wyłonienia laureatów była ilość mleka uzyskana od krowy w 305-dniowej laktacji.

Ponadto w tym roku pojawiło się nowe wyróżnienie – za najwyższą wydajność kilogramów tłuszczu i białka uzyskaną od krowy.

Bardzo nas cieszy pojawienie się nowej kategorii w tegorocznych zmaganiach. Hochland jest firmą, która swoją produkcję opiera szczególnie na serach, więc wysoka zawartość tłuszczu i białka w mleku jest dla nas wręcz niezbędna do wyprodukowania jak najlepszej jakości sera z możliwie najkorzystniejszym skutkiem ekonomicznym – powiedziała Katarzyna Malczewska, Dyrektor Łańcucha Dostaw w Hochland Polska.

Rolnicy z powiatu sokołowskiego

W prestiżowym gronie najlepszych polskich hodowców bydła znalazło się dwóch dostawców mleka do zakładów produkcyjnych Hochland Polska. Pan Dariusz Nasiłowski z miejscowości Skwierczyn – Dwór oraz Pan Tadeusz Stelęgowski z miejscowości Kudelczyn. Oba gospodarstwa z powiatu sokołowskiego zostały nagrodzone statuetką kryształowej kanki za wydajności osiągane przez utrzymywane zwierzęta.

To ogromny sukces i efekt wieloletniej pracy hodowlanej. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i uporowi w osiąganiu coraz lepszych wyników, nasi dostawcy znaleźli się w najbardziej prestiżowym gronie najlepszych hodowców bydła w Polsce – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Dodaje, że z jednej strony stawiamy wysokie wymagania, ale z drugiej dajemy naszym partnerom wsparcie. Codziennie w terenie działa kilku wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy doradzają, wskazują i szukają rozwiązań. Prowadząc audyty w gospodarstwach, kilka razy w roku, szczególnie punktujemy zapewnienie dobrostanu zwierząt. Dzięki promowaniu takiego modelu współpracy, jakość mleka jest wyjątkowa, a przecież mleko to nasz podstawowy surowiec i od niego zaczyna się przygoda serowarska. Łącząc trzy elementy: mleko wyjątkowej jakości, wiedzę i doświadczenie, otrzymujemy wyśmienite sery, które potem trafią na stoły w całej Polsce.

