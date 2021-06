Duże mleczarnie będą potrzebować więcej mleka

Istnieje ryzyko, że największe mleczarnie zabiorą dostawców mniejszym. Na rynku wciąż panuje silna konkurencja cenowa, zarówno na poziomie sprzedaży produktów, jak i pozyskania surowca - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 02-06-2021, 08:09

Duże mleczarnie będą potrzebować więcej mleka uważa Paweł Kowalski

Duże mleczarnie najczęściej mają możliwość oferowania dostawcom mleka lepszych cen.

Produkcja surowego mleka krowiego w Polsce systematycznie rośnie, przede wszystkim dzięki poprawiającej się mleczności.

W latach 2010-2019 liczba małych i średnich mleczarni spadła według danych GUS o 21 proc.

Zwraca uwagę, że duże mleczarnie najczęściej mają możliwość oferowania dostawcom mleka lepszych cen w porównaniu z małymi i średnimi podmiotami. Wydaje się zatem prawdopodobne, że bez większych problemów zapewnią sobie one dodatkowe dostawy pozwalające wypełnić zwiększone moce produkcyjne, nawet jeśli odbędzie się to kosztem mniejszych mleczarni.

Rośnie produkcja mleka

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że produkcja surowego mleka krowiego w Polsce systematycznie rośnie, przede wszystkim dzięki poprawiającej się mleczności. Co prawda tempo tego procesu nie jest szczególnie szybkie (w latach 2015-2020 około 2 proc. średniorocznie, tzn. średnio 300 tys. ton mleka na rok), jednak przynajmniej do pewnego stopnia pozwala to neutralizować wpływ rosnących mocy produkcyjnych dużych mleczarni na sytuację mniejszych podmiotów. Dlatego bardziej niż o skokowym pogorszeniu warunków grożącym załamaniem działalności trzeba tu chyba mówić o kolejnej składowej zachodzącego nieprzerwanie od wielu lat trendu konsolidacji branży.

Spada udział małych mleczarni

W latach 2010-2019 liczba małych i średnich mleczarni (tzn. zatrudniających od 10 do 249 osób) spadła według danych GUS o 21 proc. (35 podmiotów), a ich udział w sumie przychodów ze sprzedaży całej branży zniżkował z 34 do 26 proc. Należy zakładać, że tendencja ta utrzyma się w przyszłości, a postępująca koncentracja skupu w rękach dużych podmiotów będzie jednym z napędzających ją czynników.