Dwa nowe masła Łaciate - osełka 300 oraz 500 g

Łaciate osełka to masło, które swoim owalnym kształtem nawiązuje do domowych i tradycyjnych wyrobów gospodyń wiejskich. Masło ekstra Łaciate osełka to tradycyjne polskie masło o naturalnym smaku i wyjątkowej jakości.