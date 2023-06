W jego opinii w naszym kraju widocznie postępuje finansowa polaryzacja. Wskazuje również, że Danone był zaskoczony takim dużym wzrostem kosztów działalności jaki miał miejsce w ubiegłym, roku, a także problemów z łańcuchami dostaw.

Poziom inflacji zmusił Danone oraz Żywiec Zdrój do podniesienia cen produktów, jak i zmiany oferty. Dostrzega potrzebę bacznej obserwacji rynku, zachowań konsumentów oraz elastycznego dostosowywania się do nich.



Postępując cały czas tak samo, popełnialibyśmy te same błędy. Zmienność wywołuje u nas potrzebę nieustannej adaptacji, bycia gotowym do zmian w każdym momencie. I tak, w trudnych czasach zwiększyliśmy inwestycje w nasze marki. I to zarówno wydatki w badania i rozwój, czyli jeszcze lepsze formuły produktów, jak i inwestycje w media, a zatem wsparcia naszych marek. Podczas, gdy zazwyczaj producenci po prostu ograniczają koszty w trudnych czasach

- mówi Marek Sumiła serwisowi money.pl