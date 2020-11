Dyrektor Hochland na Internetowym FRSiH: Konwergencji trendów kulinarnych na świecie nie da się zatrzymać

- Myślę, że trendy ogólne są bardzo podobne, ale konwergencja trendów kulinarnych na świecie jest rzeczą, której już nie da się zatrzymać. To zaczęło się od MacDonalda.

W nawiązaniu do innych wypowiedzi, powiedział, iż zgadza się, że po pandemii konsumpcja poza domem zacznie rosnąć znacznie. - Z drugiej strony mam nadzieję, że ludzie przypomnieli sobie, że można gotować w domu. To pewien fenomen społeczny. My bardzo szybko reagowaliśmy na to, podejmowaliśmy działania w nasze komunikacji. Przypomnienie, iż można gotować w domu, w gronie rodziny wcale nie jest złe i coś z tego zostanie. Będzie to pozytywny ślad tej pandemii – ocenia.

Powiedział, że Hochland gra na polu żywności roślinnej. - Mamy nawet kilka produktów w Niemczech, które bazują na zamiennikach serowych lub na warzywnych propozycjach, czyli są produkty zupełnie inne niż zrobione na bazie białek roślinnych. Nie jest to rzecz, która może zagraża tradycyjnym produktom mlecznym. Jest to bardzo ciekawa rzecz, której trzeba się przyglądać. W Polsce też widzę parę dobrych alternatyw roślinnych – mówił Peter Knauer.

Zauważa jednak, że trzeba zwrócić uwagę, że te produkty to trochę obosieczny miecz, gdyż bazują na orzechach lub innych alergenach. - Wiemy, że w mleczarniach nikt nie lubi podawać informacji, że produkt może zawierać ślady alergenów. Jest to ciekawe jak rozwiązać ten problem, ale postawienie swojego biznesu na dodatkowej nodze, która oferuje produkty dla flexitarian, to przyszłość konsumpcji – uważa.

Jako przykład podał, iż w Niemczech jest silna marka producenta kiełbasy, która niedawno ogłosiła, że więcej sprzedaje kiełbasy wegańskiej niż tradycyjnej. - Ten trend rozwija się i trzeba go uwzględniać w swoim rozwoju strategicznym – dodał.