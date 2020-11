Dyrektor Hochland na Internetowym FRSiH: Nie wolno zapominać o smaku produktów

- To drobna rzecz, ale często o niej zapominamy. Butelki czy inne opakowania są pełne opisów, że dany produkt nie zawiera GMO czy innych rzeczy, natomiast smak? W dziale marketingu pojawia się on na ostatnim miejscu. Jeśli produkt typu Actimel się przyjął, to nie dlatego, że ma dodatkowe benefity lepsze niż konkurencja, ale dlatego, że był smaczniejszy – uważa Peter Knauer.

- W branży spożywczej powinniśmy zawsze pamiętać, i przypominam o tym wszystkim naszym pracownikom, że w pierwszej kolejności nasze produkty powinny być smaczne. Dopiero potem możemy dodawać dodatkowe benefity – podkreśla.

Wspomniał również, że w swoim życiu pracował w dwóch dużych branżach – czekoladowej i teraz w mleczarskiej. - Wcale nie jesteśmy konserwatywni w mleczarstwie. Jeszcze 50 lat temu serwatka nie była używana do produkcji napojów. Zmieniło się naprawdę sporo – pojawiły się jogurty. Jeśli spojrzeć w dłuższej perspektywie, to ta branża ma za sobą więcej gruntownych innowacji niż wiele innych – zwraca uwagę dyrektor generalny Hochland Polska.