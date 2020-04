Dyrektor PIM: Jest możliwość prawna dla interwencji na rynku mleka (wideo)

Jak mówi dyrektor Maliszewska, sytuacja mleczarstwa w innych krajach dotkniętych koronawirusem wygląda podobnie jak w Polsce. - W większości krajów Unii Europejskiej sygnalizowane są już spadki cen mleka, a także spadki konsumpcji produktów mleczarskich. To nas bardzo niepokoi, gdyż na to nakładają się trudności związane z eksportem na jednolitym rynku unijnym oraz utrudniony eksport do krajów trzecich, co wszystko razem przełoży się na poważne trudności całej polskiej branży mleczarskiej – mówi Agnieszka Maliszewska.

Jest zdania iż jest możliwość przeprowadzenia interwencyjnego skupu mleka w proszku. 19 marca br. Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący tymczasowych ram prawnych w zakresie środków pomocy państwa wspierających gospodarkę w obecnej sytuacji walki z koronawirusem. - W 23. punkcie tego dokumentu jest informacja o tym, że w drodze odstępstwa można zastosować pomoc w wysokości do 100 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące podstawową produkcję rolną. Możemy dziś powołując się na ten dokument możemy prosić ministra rolnictwa o uruchomienie tego mechanizmu i na pewno będziemy o to wnioskować – zapowiada.

Polska Izba Mleka przygotowała dokument, który jest zaleceniami dla gospodarstw i zakładów przetwórczych. - Mamy wersję co zrobić, jeżeli w zakładzie pojawi się koronawirus. Musimy być na to przygotowani w każdej chwili. Potrzebujemy szybką linię dostępu do testów dla zakładów przetwórczych, ciągle o to prosimy administrację państwową – mówi dyrektor PIM-u.