Dyrektor PIM: Musimy jednoczyć siły by ratować mleczarstwo

- Dziś mamy koleją wideo konferencję w Prezydencji COGECA i będziemy analizować sytuacje w krajach UE. Teraz musimy jednoczyć siły, by ratować europejski, w tym polskie, mleczarstwo – dodaje Maliszewska.

Przedstawiamy nieformalne informacje z rozmowy z DG Dr Wolfgangiem Burtscherem (DG AGRI) oraz z Dyrektorem Michaelem Scannellem i panią Brigitte Misonne i Panem Koenem Dillenem przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2020:

- Bardzo konstruktywna atmosfera; DG AGRI docenia wysiłki mleczarskie mające na celu zaopatrzenie półek i lodówek w produkty mleczne,

- Informacje, które otrzymaliśmy z dzisiejszej konferencji EDA do oceny sytuacji w sektorze, zostały przekazane Komisji Europejskiej, a Michel Nalet (prezydent EDA) przedstawił aktualne informacje na temat dzisiejszej sytuacji na rynku mleczarskim (produkcja mleka i sytuacja popytu w różnych segmentach portfela mleczarskiego)

- Michel Nalet skupił się na produktach masowych (masło i OMP), gdzie na poziomie handlowym ceny zbliżają się do ceny interwencyjnej

- Michel Nalet podzielił naszą ocenę, że państwa członkowskie i sektor mleczarski desperacko czekają na środki (PSA) - może nawet jest już za późno dla OMP, ale jeszcze nie a sera i masła; co się tyczy OMP rozważaliśmy scenariusz w którym przewidziane prawem 109 tys. ton mogłoby zostać wypełnione dość szybko i gdzie Komisja UE byłaby wówczas zmuszona do wykazania swojego dalszego zaangażowania (w drodze procedury przetargowej), a także podkreśliliśmy naszą pozycję w zakresie mleka NI i interwencji ze strony UE.

- W przeszłości my, jako EDA, mieliśmy pozytywne doświadczenia w zarządzaniu rynkiem przez COM UE; jednak brak re(akcji) ze strony EU COM na obecną sytuację nie da się wyjaśnić; narasta bezprecedensowa i wciąż rosnąca negatywna ocena ze strony społeczności rolniczej i mleczarskiej; a ten sentyment może łatwo przekształcić się w ruch antyunijny.

- Nalet podkreślił także sytuację międzynarodową (sytuacja mleczarska w USA, rynki eksportowe, zwłaszcza Chiny);

- Dyrektor Michael Scannell przedstawił ogólną sytuację rolnictwa na poziomie UE oraz pewną koncepcję co do dyskusji na wczorajszym posiedzeniu SCA;

- Michel Nalet zwrócił uwagę, że sektor mleczarski potrzebuje dziś sygnału, wiedząc, że wpadniemy w jeszcze trudniejsze czasy (najprawdopodobniej włącznie z cenami mleka po kwietniu 2020 r.). Michel Nalet wyraźnie nakreślił prawdopodobne scenariusze na przyszłość;