Dyrektor PIM: Na kryzys koronawirusa nie dało się przygotować, ale są jeszcze inne wyzwania (wywiad)

Czy branża mogła się jakoś przygotować na kryzys związany z koronawirusem?

Myślę, że kryzys tego typu nie da się przygotować. Mocno odbije się on na naszej branży, chociażby przez zamykanie się niektórych rynków zagranicznych, całego sektora HoReCa itd. Trzeba pamiętać, gdzie Polska przede wszystkim sprzedaje swoje produkty – są to Chiny oraz rynek europejski. W Europie polskie produkty mleczna trafiają nie tylko do sklepów czy hurtowni, ale również bezpośrednio na rynek HoReCa. Pomimo powolnego odmrażania turystyka nadal nie istnieje, największe ośrodki turystyczne są nadal zamknięte – to wszystko bezpośrednio uderza w naszą mleczną branżę. Co możemy w tej stymulacji zrobić? Na pewno możemy głośno mówić i usilnie zabiegać o zwiększenie konsumpcji krajowej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sami zjeść wszystkiego i część firm będzie decydować się albo zmniejszać skup mleka, albo zwiększać zapasy magazynowe, bądź zmieniać profil asortymentowy. Nie mniej jednak czeka nas bardzo trudny okres i nie da się przewidzieć ile potrwa. Warto pamiętać, że gdy epidemia koronawirusa już się skończy, to powrót do normalności będzie trwał o wiele dłużej. Zanim gospodarka wróci do normy – ruszy turystyka, gastronomia, handel międzynarodowy, zajmie to wszystko dużo czasu.

Oprócz epidemii, mleczarstwo zmaga się ze wzrostem kosztów produkcji.

W największym stopniu rosną koszty pracownicze. Wszystkie koszty ogólnie wzrosły od początku roku. Należy pamiętać, że również wzrosły koszty związane z hodowlą bydła przez rolników. W związku z tym przekłada się to na większe oczekiwania związane z cenami surowca. Na ceny zbytu mają w dużej mierze wpływ ceny na rynkach światowych, czy na nowozelandzkiej giełdzie. Pamiętać należy o nadprodukcji, która się pojawi w Europie. Równocześnie epidemia wstrząsnęła całym rynkiem. Jak w tym wszystkim zaspokoić oczekiwania rolników? Potrzebna jest dobra współpraca i zrozumienie, to także idealny moment do pokazania prawdziwego modelu spółdzielczości i współpracy między kadrą zarządzającą spółdzielnią a przedstawicielami rolników czyli radami nadzorczymi. Może jestem zbyt wielką idealistka, ale ja nadal wierzę w ludzi, że potrafią działać w trudnych sytuacjach jednocząc siły, a nie się dzielić. Można się różnić, ale robić to z klasą. Bo tylko budując coś dla przyszłości jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.