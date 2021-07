Dyrektywa dot. recyklingu nie powinna objąć produktów mlecznych

W dniu 12 lipca 2021r. organizacje tworzące „Porozumienie dla mleczarstwa” przekazały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko branży mleczarskiej w sprawie implementacji w polskim prawodawstwie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Ww. dyrektywa określa m.in. docelowe poziomy recyklingu dla jednorazowych opakowań po napojach tj. 77% do roku 2025 i 90% do roku 2029. Zgodnie z wydanymi 31 maja 2021r. przez Komisję Europejską wytycznymi dotyczącymi produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, produkty mleczarskie zostały zakwalifikowane do kategorii napojów, pomimo, iż nie służą one do gaszenia pragnienia i powinny być traktowane jako żywność.

Nie dla mleczarstwa

Gdyby ww. rozwiązanie zostało utrzymane w projektowanych przepisach prawa polskiego, ustalone w dyrektywie poziomy recyklingu nie będą mogły być zrealizowane przez branżę mleczarską, gdyż nie istnieje i prawdopodobnie nie będzie istniał system zbiórki opakowań po produktach mleczarskich.

Postulaty mleczarzy

Branża mleczarska domaga się zatem, by Ministerstwo Klimatu przygotowało przepisy w taki sposób, by nie objęły one produktów mlecznych, gdyż brak możliwości realizacji zapisanych w dyrektywie poziomów recyklingu, skutkować będzie rzecz jasna wzrostem cen produktów mleczarskich, co uderzy zwłaszcza w rodziny o najniższych dochodach, w przypadku których udział w domowych budżetach wydatków na żywności jest największy. W konsekwencji doprowadzi to do spadku spożycia mleka i jego przetworów (i tak już niskiego w porównaniu z krajami zachodnimi) oraz do istotnego pogorszenia sytuacji finansowej zakładów mleczarskich oraz rolników dostarczających surowiec, co poważnie zagrozi ich przyszłości.