EDA: Covid 10 a europejskie mleczarstwo

1. Dzisiaj, trzy istotne sektory to zdrowie ludzi, zaopatrzenie medyczne i żywność & mleczarstwo. W sytuacji jeszcze bardziej restrykcyjnych planowanych ograniczeń na poziomach krajowych, zależności tych trzech istotnych sektorów od zatrudnienia, zaopatrzenia w materiały i zapewnienia dostaw muszą być stale na uwadze w celu zapewnienia funkcjonowania tych sektorów.

2. Zapewnienie pełnego wykorzystania mocy przerobowych w przetwórstwie mleka jest ograniczane brakiem siły roboczej (#MilkHeros) spowodowanym bezpośrednio przez covid 19 jak i środkami podjętymi ze względu na covid 19, włączając restrykcje dot. swobodnego przemieszczania pracowników i zespołów technicznego wsparcia, wewnątrz krajów i pomiędzy krajami członkowskimi (np. z Republiki Czech do Niemiec).

3. Popyt na mleko i produkty mleczne gotowe do spożycia przez konsumenta jest nadal powyżej stanu normalnego. Dzisiaj, ograniczenia dostaw materiału opakowaniowego zmuszają zakłady mleczarskie do elastycznego używania materiału opakowaniowego, bez narażania bezpieczeństwa produktu (np. używanie opakowań GMO- free, opakowań ‘pastureland’, opakowań dla produktów oznaczonych ze względu na ich pochodzenie etc etc). Oczekujemy, aby w aktualnej sytuacji instytucje kontrolne akceptowały tą elastyczność.

4. Lokalne targowiska na wolnym powietrzu są głównym kanałem dla licznych mleczarni SME w całej Unii. Zamykanie tych targowisk na wolnym powietrzu w pewnych krajach (jak Chorwacja czy Francja) odcięło dużą liczbę mleczarni SME od ich ważnego rynku zbytu. W aktualnej sytuacji, skup odpowiednich ilości mleka i jego przerób przez inne zakłady mleczarskie nie może być zagwarantowany. To jest jeden z powodów, dlaczego prosiliśmy (jak to miało miejsce 19 marca 2020) o ustalenie schematów pilnych działań dla producentów mleka i dla firm przetwarzających mleko & produkty mleczne (patrz poniżej).

5. Dzisiaj, gdy mobilizujemy wszystkie nasze wysiłki i moce przerobowe dla zagwarantowania niezawodnych i stabilnych dostaw mleka i produktów mlecznych, zarówno wewnątrz Jednolitego Rynku UE jak i na międzynarodowym poziomie, zakłady mleczarskie w Unii są pod dużą presją ze strony handlu detalicznego, aby obniżyć ceny gotowych towarów dla konsumenta (zwłaszcza na mleko UHT) i godzić się na opóźnione płatności. Widząc nadzwyczajne zaangażowanie pracowników handlu w naszych wspólnych wysiłkach aby zapewnić pełne półki i szafy chłodnicze w sklepach, my wszyscy musimy potępiać taki nacisk wywierany przez sektor handlu detalicznego, które może jedynie być zakwalifikowany jako nieetyczny.