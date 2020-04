EDA: COVID-19: wszystkie ręce na pokład

Rzecznik MŚP apeluje do urzędników o ciągłość działania w czasie epidemii

Uznanie mleczarstwa jako istotnego sektora, a także zalecenia Komisji UE dot. zielonego światła na granicy dla przepływu towarów i pracowników (ruch przygraniczny) są czytelnymi sygnałami, że w czasach kryzysu laktosfera jest częścią rozwiązania w zapewnieniu zdrowej i o wysokiej wartości odżywczej żywności. Jednakże jeszcze dużo pozostaje do zrobienia. Ceny rynkowe na produkty mleczne pozostają pod presją, tak długo jak obecna sytuacja pozostaje niejasną.

To jest powodem, dla którego EDA nakłaniało Komisję Europejską do okazania wsparcia Europy dla sektora mleczarskiego poprzez aktywację mechanizmu dopłat do prywatnego magazynowania.

Ten mechanizm ma na celu złagodzenie wyjątkowej sytuacji rynkowej, jednocześnie zabezpieczając możliwości dostaw. Inne działania, które są wysoko na naszej liście to dostępność materiałów opakowaniowych, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, jak również potrzeby dotyczące zapewnienia frachtu i odpowiedniej ilości kontenerów.

Skoordynowana i efektywna reakcja ma olbrzymie znaczenie wobec sezonowego szczytu skupu mleka, stojącego tuż za rogiem. EDA pozostaje głosem przemysłu mleczarskiego w tych trudnych czasach i na bieżąco informuje decydentów UE, nakłaniając ich do podjęcia właściwych działań we właściwym czasie.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.