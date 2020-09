EDA dobrze ocenia rozmowy handlowe UE-Stany Zjednoczone

Komisja Europejska i biuro U.S. Trade Representative doszli w dniu 21 sierpnia do “mini- porozumienia” włączającego obniżkę taryf w odniesieniu do niewielkiej ilości towarów. To jest pozytywny – nawet pomimo tego, że niewielki – krok na drodze do dalszych redukcji taryf i do lepszych rezultatów z dyskusji. EDA oczekuje na nadchodzące dyskusje z biurem UE Trade, którym kieruje Komisarz Valdis Dombrovskis.

Będziemy czuwać nad ochroną naszego sektora przed karnymi taryfami, które osłabiają nasze łańcuchy dostaw, poprzez silne zachęcanie zarówno US jak i UE do dyskutowania nad tymi sprawami.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.