EDA: KE jest niechętna dopłatom do prywatnego magazynowania

EDA o strategii Od pola do stołu

Dyrektor PIM: Musimy jednoczyć siły by ratować mleczarstwo

Nie wydaje się, aby Komisja UE (dyrektor Michael Scannell) popierała naszą prośbę (i prośbę wielu krajów członkowskich) aktywowania dopłat do prywatnego magazynowania. Wygląda na to, że pomimo kontekstu covid19, zmiany są limitowane do dostępnego poziomu dla dodatkowego budżetu rolnictwa.

Jedna z osób uczestniczących podsumowała jej zrozumienie sytuacji następująco - W przeszłości zaburzenia rynku dotyczyły wyłącznie mleczarstwa, albo wyłącznie sektor rolny wymagał wsparcia i dlatego byliśmy w stanie zorganizować dodatkowy budżet. Dzisiaj gdy cala Agro-ekonomia podlega ciężkim zaburzeniom wydaje się, że EU COM nie chce przeznaczyć dodatkowych środków dla sektora mleczarskiego, czy innych sektorów rolnych.

Będziemy obserwować działania nowo wskazanego w końcu tygodnia dyrektora generalnego i będziemy próbowali aktywować MEPs z COM AGRI kontaktując się z MEPs w środę z prostym przesłaniem:

• Dzisiaj z powodu covid19 laktosfera UE ponosi straty w wysokości ok. 120 mln euro miesięcznie.

• Jeśli kiedyś osiągniemy poziom interwencji, te straty doszłyby do 200

mln euro miesięcznie i powstałoby ryzyko przedłużania tej sytuacji (plus przeciążenie na rynku stanami magazynowymi zakupów interwencyjnych)

• Tak więc dzisiaj, moglibyśmy zaoszczędzić środki, gdyż jest to raczej nieskomplikowane i raczej bardziej wydajne kosztowo, aby zdjąć ciśnienie na rynkach ( i poprzez to uniknąć zakupów interwencyjnych).