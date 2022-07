EDA lobbuje w USA za europejskim mlekiem dla niemowląt

Autor: opr. RW

Data: 13-07-2022, 10:59

Wizyta EDA w Waszyngtonie przyniosła dywidendę w postaci wzrostu eksportu preparatów dla niemowląt z UE do USA. Delegacja EDA, kierowana przez Prezydenta EDA Giuseppe Ambrosi, spotkała się z wieloma interesariuszami, włączając w to Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) i polityków z obu stron politycznego spektrum. Rozmowy dotyczyły również tego, jak Europa mogłaby pomóc USA w rozwiązaniu problemu niedoboru preparatów dla niemowląt.

EDA lobbuje w USA za europejskim mlekiem dla niemowląt /fot. Shutterstock

Niedobory mleka dla niemowląt w USA

Stany Zjednoczone normalnie produkują około 98% swojego krajowego popytu na preparaty dla niemowląt, ale załamanie w łańcuchu dostaw jednego z największych producentów zapoczątkowało rosnący niedobór. Rynek amerykański preparatów dla niemowląt jest tradycyjnie chroniony przez rozległe bariery taryfowe i pozataryfowe, co czyni go niezwykle trudnym dla zagranicznych dostawców do wejścia na rynek i utrzymania wymaganej podaży w przypadku krajowych braków.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czy europejskie mleko dla niemowląt trafi do USA?

Delegacja EDA podkreśliła zdolność unijnego przemysłu mleczarskiego do rozwiązania problemu niedoborów w USA poprzez zapewnienie stałych dostaw unijnych preparatów dla niemowląt, które gwarantują najwyższe standardy jakości na całym świecie.

Wyjaśniliśmy naszym amerykańskim przyjaciołom, że jesteśmy gotowi pomóc, ale wymagałoby to złagodzenia obostrzeń. Fakt, że FDA zaledwie kilka dni później ogłosiła wytyczne nakreślające zwiększoną elastyczność w odniesieniu do importu niektórych produktów dla niemowląt, aby jeszcze bardziej zwiększyć dostępność oznacza, że nasza oferta nie trafia w próżnię - stwierdził Conor Mulvihill (Dairy Industry Ireland), członek delegacji EDA do Waszyngtonu.

Nadszedł czas, aby wykorzystać ten impet i pozwolić, aby europejski przemysł mleczarski był stałym elementem rozwiązania.

Tłumaczenie wykonane przez KSM i finansowane przez Fundusz Promocji Mleka.