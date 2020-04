EDA o strategii Od pola do stołu

25 marca 2020 roku - pierwotnie była to planowana data publikacji Strategii Komisji Europejskiej "od pola do stołu", po raz kolejny podkreślamy - i czynimy to z dumą - naszą ważną rolę w zdrowym żywieniu, a także w bezpieczeństwie żywnościowym Europy i świata w czasach "normalnych" i w czasach kryzysu.

W dzisiejszym kryzysie podkreśla się znaczenie istnienia otwartych linii dostaw wewnątrz Unii mimo przywrócenia granic. Wszelkie głosy szowinizmu w dzisiejszym panEuropejskim i światowym kryzysie są całkowicie nieodpowiednie i nieodpowiedzialne. Poszanowanie zasad jednolitego rynku przez wszystkie państwa członkowskie ma kluczowe znaczenie dla naszych łańcuchów dostaw (żywności). Wszelkie bariery (takie jak systemy oznaczania pochodzenia) w przepływie podstawowych towarów, takich jak mleko i nabiał, muszą zostać odrzucone przez Komisję Europejską w czasie panującego kryzysu.

Dobrowolne informowanie o pochodzeniu może stanowić dodatkową wartość dodaną, jeżeli zostanie to docenione przez konsumenta.

Mleko i produkty mleczarskie były jednymi z pierwszych dotkniętych przez obecne tendencje zakupowe - i słusznie, ponieważ mleko i produkty mleczne są najistotniejszym elementem wszystkich zaleceń żywieniowych w całej Europie oraz w ramach zdrowej i zrównoważonej diety. Dostarcza on szeroką i unikalną gamę niezbędnych mikro - i makroelementów w przystępnej cenie, a także szeroki wybór dla różnorodnych upodobań i potrzeb. Każdy system oznaczania wartości odżywczej będzie musiał uwzględniać fakt, że mleko i nabiał są ze swej natury zdrowe. I będzie musiał się upewnić, że wszystkie produkty istotne z punktu widzenia zaleceń żywieniowych - w tym szczególnie ser -są z definicji zdrowym elementem zrównoważonej diety.

Nauka jasno pokazuje, że ograniczenie spożycia produktów mleczarskich w diecie nie będzie miało wpływu na ślad ekologiczny, w szczególności na emisje CO2 a produkty znacznie podniosą koszt zrównoważonej diety.

W Unii -podobnie jak w przypadku wszystkich produktów rolno-spożywczych - pracujemy nad najwyższymi standardami bezpieczeństwa, środowiskowymi i społecznymi i popieramy pomysł, aby te europejskie standardy były dalej podkreślane przez decydentów politycznych w celu dalszego wzmocnienia wysokiej reputacji produktów unijnych.