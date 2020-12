EDA: Przemysł mleczarski musi walczyć i działać!

Konwencja koncentrowała się na zrównoważonym rozwoju, omawiano również jak przemysł mleczarski może pomóc w osiąganiu celów związanych z ochroną klimatu, zachowując jednocześnie swoje obszary wiejskie w nienaruszonym stanie oraz dostarczając konsumentom produkty wysokiej jakości.

Pod hasłem „EU Milk & Dairy: Essential for Your Life!” Nalet podkreślił, że europejski sektor mleczarski jest w pełni zgodny z założeniami Zielonego Ładu UE, który ma doprowadzić do neutralnego klimatycznie kontynentu do 2050 roku.

Postrzeganie przemysłu mleczarskiego wg koncepcji Zielonego Ładu nie jest zarządzana przez DG AGRI Komisji Europejskiej, ale przez dyrekcje ds. środowiska i zdrowia. Komisja zapowiedziała opracowanie ponad 120 inicjatyw legislacyjnych na najbliższe lata w celu przyspieszenia wdrożenia Zielonego Ładu w systemie żywnościowym. Pogłębia to i tak złożoną sytuację, z jaką sektor mleczarski musi się zmierzyć.

EDA annual convention 2020 - online odbyła się 20. listopada br.

Tłumaczenie materiałów EDA dofinansowano z Funduszu Promocji Mleka.