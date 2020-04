EDA: Wsparcie mleczarstwa musi nastąpić natychmiast

Jesteśmy wdzięczni Komisarzowi UE Januszowi Wojciechowskiemu w ślad za środową zapowiedzią, że środki nadzwyczajne zostaną wreszcie otwarte przez Komisję UE dla sektora mleczarstwa w Europie. Jest to pierwszy krok, który jest przyjęty z uznaniem, wobec sytuacji gdzie ten kryzys COVID -19 posiada potencjał stania się największym na przestrzeni dekad kryzysem mleczarstwa.

W dzisiejszej ,więcej niż trudnej sytuacji, przemysł mleczarski pracuje: odbieramy mleko od około 700 000 wyspecjalizowanych producentów mlecznych w Unii, utrzymując załogi w ilości około 300 000 zatrudnionych pracowników, pozostając bardziej niż kiedykolwiek ekonomicznym kręgosłupem rolniczej Europy i poza nią. Robimy tak wiele ponosząc straty. Wnosimy do Komisji UE o natychmiastowe wdrożenie środowych propozycji.

Zaanonsowany schemat 30 milionów euro na Dopłaty do Prywatnego Magazynowania dla odtłuszczonego mleka w proszku, masła oraz serów może być jedynie pierwszym krokiem – pierwszym niewielkim krokiem finansowanym przez niewykorzystane fundusze w ramach istniejącego budżetu DG AGRI.

‘Skala kryzysu wykracza poza możliwości aktualnego budżetu” – co potwierdził Komisarz Janusz Wojciechowski podczas jego dyskusji z Parlamentem Europejskim w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Rolnictwo UE i mleczarstwo UE, przy swojej – uznanej – istotnej roli dla społeczeństwa dzisiaj oraz swojej przyszłej roli w fazie odbudowy, zwłaszcza w rolniczej Europie, nie może być jedynym sektorem w Unii, gdzie wsparcie jest ograniczone do pozostałości środków budżetowych oraz do dzisiejszych przed-COVIDowych Wieloletnich Ram Finansowych .

Te pierwsze środki muszą być wdrożone natychmiast, a wsparcie UE musi być podniesione do poziomu adekwatnego dla tego kryzysu oraz do znaczenia sektora mleczarstwa. To wsparcie jest sprawa żywotną dla sektora mleczarstwa UE oraz centralnie dla ponownego uruchomienia i odrodzenia ekonomicznego UE.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.