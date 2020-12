EDA: Żywność musi być postrzegana kompleksowo

W rzeczywistości mleczarstwo jest ważną częścią strategii, które mogą przyśpieszyć osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Pozytywna historia mleczarstwa została po prostu zapomniana, a system opieki zdrowotnej na całym świecie jest zagrożony przez występowanie chorób niezakaźnych. Dodatkowo spora część populacji nie ma wystarczającej ilości pożywienia lub wystarczającej ilości żywności o wystarczająco dobrej wartości odżywczej, co wpływa na ich zdrowie i potencjał do produktywnego życia. Z drugiej strony istnieje spora część populacji nadmiernie spożywająca żywność, co wiąże się z nadwagą i otyłością. Zwalczanie tych chorób kosztuje miliardy, a świat pozostaje w tyle w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, kładąc główny nacisk na środowisko.

Bryans skrytykowała nowe, zbyt proste zasady oznaczania składników odżywczych. Patrząc tylko na zawartość cukru, tłuszczu i soli, ‘sztuczny’ napój taki jak cola, wypada lepiej niż żywność, taka jak produkty mleczarskie, która zapewnia dobre odżywianie (witaminy, białka, minerały...). Żywność należy postrzegać całościowo, a nie tylko na podstawie procentowego udziału składników.

Nutri-score i podobne systemy nie uwzględniają wartości odżywczych i wcale nie pomagają konsumentom w podejmowaniu dobrych decyzji żywieniowych. W związku z tym Bryans podkreśliła, że termin pełnotłusty stosowany w branży nie jest odpowiedni dla konsumentów - przemysł mleczarski powinien ponownie rozważyć, w jaki sposób komunikuje swoje produkty. Krytyków Bryana również podzieliła przedstawiciel DG SANTE Bury, która zgodziła się, że należy poprawić oznaczanie wartości odżywczej. Bury zwróciła również uwagę na pochodzenie etykietowania, które prowadzi do fragmentacji jednolitego rynku i wymaga równych szans dla wszystkich w łańcuchu dostaw.

