Zaznacza, że naprawdę ważna kwestia jest okres zwrotu, a nie sam koszt.

Uważam, że nie odwrotu przed transformacją energetyczną zakładów i teraz każda firma musi to zrobić. Koszty energii w zakładach mleczarskich, to drugi, po cenie mleka, najważniejszy czynnik kosztowy. Kogenerator kosztuje około 6 milionów złotych. Myślę, że jest to inwestycja, która zwraca się w ciągu czterech lat.

- mówi Marcin Witulski