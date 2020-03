Ekspert: Apel PIM o wstrzymanie kontroli w mleczarniach to absurd

Organizacje zgodnie proszą o włączenie mleczarstwa do Infrastruktury Krytycznej

Polska Izba Mleka zaapelowała do ministra Ardanowskiego o wstrzymanie w zakładach i spółdzielniach mleczarskich wszelkich kontroli w obawie przed zawleczeniem koronawirusa.

- Zdając sobie sprawę z ryzyka przenoszenia COVID-19 wnosimy o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich kontroli na terenie zakładu przetwórczego przez służby podległe Panu Ministrowi, a kontrole związane z wywozami produktów prosimy o przeprowadzanie w taki sposób, by nie doszło do kontaktu z pracownikami - napisała Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM.

Tadeusz Wojciechowski ocenia apel Polskiej Izby Mleka w kategoriach absurdu.

- Realizacja postulatu dotyczącego wstrzymania kontroli żywności w mleczarniach przez służby nadzoru ze względu na koronawirusa prowadziłaby do anarchii państwa. Mleczarnie nie są uprzywilejowana gałęzią przemysłu spożywczego, ani „świętą krową” w tym zakresie. A co z zakładami mięsnymi, produkcją piekarską i innym asortymentem żywności? Czy również należałoby przestać nadzorować? Równie dobrze można by zawiesić działanie straży pożarnej czy policji. Argumenty użyte w tym apelu są zupełnie nietrafione - mówi.

Ekspert wskazuje, że lekarze weterynarii nadzorujący przemysł mleczarski działają w obszarze nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, a więc elementu zdrowia publicznego.

- Po pierwsze, powiatowe inspektoraty weterynarii są przygotowane w zakresie profilaktyki zagrożeń epidemiologicznych. Z uwagi na fakt, że wciąż mają do czynienia z grypą ptaków, ASF i innymi chorobami zakaźnymi, dochowują należytej staranności przy prowadzeniu kontroli. Po drugie, państwo nie może sobie pozwolić na zmniejszenie rygorów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Do kłopotów z koronawirusem nie są potrzebne nam dodatkowe problemy w postaci zatruć pokarmowych wystawiających na szwank zdrowie i życie obywateli. Oczywiście, niektóre kontrole, ze względu na wyjątkową sytuację, można przełożyć. Będą mogły zostać przeprowadzone w innych terminach, natomiast te nadzorujące bezpieczeństwo żywności muszą być prowadzone na bieżąco - dodaje.