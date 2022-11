Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie uczestniczył w sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Jak przyznał, z perspektywy fuzji i przejęć 2022 rok nie był tak trudny jeśli nie patrzymy tylko i wyłącznie na branżę spożywczą.

W ocenie Targoszyńskiego inflacja i trudna sytuacja na rynku mogą być pozytywnym czynnikiem z kilku względów.

- Gdy w firmie dzieje się źle, łatwiej nam sięgnąć po innowacyjność. Gdy marżowość spada, musimy coś zmienić żeby przetrwać, więc jest to szansa. W obliczu kryzysu firmy, które mają dostęp do gotówki albo finansowania, jeśli będą miały odwagę by inwestować, może być to okazja na przejęcie ciekawych firm, które mogły popaść w kłopoty - mówi.