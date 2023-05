Mleko

Ekspert: Polskie mleczarnie mogą przejmować także w Europie Zachodniej (wideo)

Mamy w Polsce kilku czołowych graczy, który pod względem przychodów ze sprzedaży się wybijają. To są podmioty, które już dziś przewodzą konsolidacji. To czego bym się spodziewał w najbliższych latach, to przede wszystkim większej ambicji oraz spojrzenia nie tylko na sektor mleczarski w Polsce, ale również w regionie czy nawet w krajach Europy Zachodniej – mówi nam Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie.

Konsolidacja w mleczarstwie przyspieszy - mówi Łukasz Targoszyński. fot. PTWP