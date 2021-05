Ekspert: Polskie mleczarstwo osiągnęło najwyższą jakość

- Warto sięgać po polskie produkty mleczarskie przede wszystkim dlatego, że powstają z mleka najwyższej jakości - mówi profesor Andrzej Babuchowski, ekspert branży mleczarskiej. - Produkcja mleka w gospodarstwach rolnych odbywa się w bardzo higienicznych warunkach, a krowy karmione są zdrowymi, naturalnymi paszami.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Data: 04-05-2021, 12:02

Andrzej Babuchowski przekonuje o jakości polskicj produktów mlecznych

Gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka, jak i polskie zakłady mleczarskie w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo się rozwinęły, zmodernizowały.

Produkcja mleka koncentruje się głównie w czystych, ekologicznych rejonach Polski, a to przekłada się na wysoką jakość pasz, którymi karmione jest bydło mleczne.

Od momentu pozyskania surowca do jego przetworzenia mija niewiele czasu, jest szczególnie ważne w przypadku produktów świeżych

O tym, że produkty mleczarskie powinny znajdować się w codziennej diecie człowieka, nikogo przekonywać nie trzeba. Ich wybór na sklepowych półkach jest ogromny. Czym się kierować, gdy podczas zakupów sięgamy po mleko, jogurt czy ser? Wybierajmy produkty polskie. Powodów, by postawić na nabiał wytworzony w polskich zakładach produkcyjnych jest wiele. Jednym z najważniejszych - z punktu widzenia konsumenta - jest bardzo wysoka jakość. Pracują na nią zarówno rolnicy, jak i zakłady mleczarskie.

Zarówno gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka, jak i polskie zakłady mleczarskie w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo się rozwinęły, zmodernizowały. Przeprowadziły ogromne inwestycje, zainwestowały w najnowsze linie technologiczne, produkują wydajnie i zachowują najwyższe standardy higieniczne. Aby zaspokoić potrzeby wymagających konsumentów, co roku wprowadzają do swojej oferty nowe, udoskonalone produkty.

Profesor Andrzej Babuchowski dodaje, że produkcja mleka koncentruje się głównie w czystych, ekologicznych rejonach Polski, a to przekłada się na wysoką jakość pasz, którymi karmione jest bydło mleczne.

Mleko pozyskiwane od lokalnych rolników, szybko trafia do zakładów przetwórczych, co również ma ogromne znaczenie w procesie produkcji.

- To, że od momentu pozyskania surowca do jego przetworzenia mija niewiele czasu, jest szczególnie ważne w przypadku produktów świeżych, gdyż ma to olbrzymi wpływ na ich jakość - dodaje prof. Babuchowski. - Jest to kolejny powód, by sięgać po polskie artykuły mleczarskie.

Dziś polskie mleczarnie w niczym nie odbiegają od zakładów europejskich czy światowych, a produkty mleczne wytwarzane przez nasze przedsiębiorstwa są znane na wszystkich kontynentach. Aby tam trafić, muszą spełniać najwyższe normy sanitarne. Jak zauważa prof. Andrzej Babuchowski, polskie zakłady mleczarskie należą do jednych z najnowocześniejszych w Europie. Zapewniają wysoki poziom higieny i przetwórstwa.

Mleko i jego przetwory to prawdziwa skarbnica witamin i składników odżywczych - są doskonałym źródłem wapnia, pełnowartościowego białka, cynku, magnezu, fosforu oraz witamin z grupy B, A, D i E. Dlatego też produkty mleczne powinny znajdować się w codziennej diecie człowieka. Jednak potrzeby poszczególnych osób mogą się różnić m.in. ze względu na wiek, tryb życia czy choroby. I tu polskie zakłady mleczarskie również stają na wysokości zadania. Dzięki rozwojowi technologicznemu oferują nowe i coraz doskonalsze produkty, bardziej funkcjonalne, skierowane do określonych grup konsumentów - np. w różnych przedziałach wiekowych, osób uprawiających sport, osób z alergią pokarmową, rekonwalescentów. Są to m.in. odżywki białkowe (wytwarzane w oparciu o białka serwatkowe) dla przewlekle chorych oraz sportowców, czy produkty bez laktozy dla konsumentów z nietolerancją pokarmową tego dwucukru mlecznego.

Podczas codziennych zakupów warto więc sięgać po polskie produkty mleczarskie, których wybór jest ogromny. Wkładając do koszyka wyprodukowany w kraju jogurt lub serek, wybieramy wysoką jakość oraz tradycyjny smak, a w dodatku wspieramy polską gospodarkę, dbamy o miejsca pracy, co jest niezwykle ważne w trudnych czasach spowodowanych pandemią koronawirusa.

Kampania "#WspieramyPolskieMleczarstwo" realizowana przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.

