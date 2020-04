Ekspert: Przekonanie ministra, że na imporcie mleka tracą polscy rolnicy jest fałszywe (wywiad)

Prezes ZPPM do ministra rolnictwa: Proszę nie utrudniać publikacją list importerów

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl Jak ocenia pan ujawnienie przez Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi listy podmiotów importujących mleko i sery? Minister Ardanowski przekonuje, że chodzi mu o "wspieranie polskiej gospodarki" i odpowiedzialność firm w czasach kryzysu. Tymczasem widzimy, że w przypadku mleka importowane są niewielkie ilości i to np. surowców, których na rynku krajowym pozyskać jest trudno, np. mleka ekologicznego. Kto ma rację? A może prawda leży pośrodku?

Tadeusz Wojciechowski, szef Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności: Prawda nigdy nie leży pośrodku, zwłaszcza wówczas gdy podmioty branży rolno-spożywczej działają na wspólnotowym rynku gwarantującym swobodny przepływ ludzi, usług oraz towarów i są za to karane. Eksperci Polskiego Forum Bezpieczeństwa Żywności są mocno zaniepokojeni nieodpowiedzialnym zachowaniem ministra rolnictwa w tym zakresie. Stygmatyzowanie importerów mleka i publiczne ich biczowanie, czyli umieszczanie na stronie MRiRW nazw mleczarni, ilości oraz asortymentu sprowadzanego z zagranicy towaru jest kuriozalne i niezgodne z prawem. Minister bawi się w wychowawcę postaw „patriotycznych” jak za czasów PRL-u, kiedy działacze partyjni piętnowali „kułaków”, i „rekiny finansjery” zapominając, że prywatne firmy działają na wolnym rynku i kierują się rachunkiem ekonomicznym. W tym przypadku nie ma limitów importu, więc nie jest ważne jakie to są ilości, duże czy małe, ponieważ importerzy doskonale wiedzą jakie ilości i asortyment są im potrzebne. Minister Ardanowski próbuje upowszechniać fałszywe przekonanie, że na imporcie mleka tracą polscy rolnicy. Jest to błędne założenie, bo mleczarnie i tak nie kupiłyby tego produktu na polskim rynku, więc sprowadzają je z zagranicy. Stawianie pod pręgierzem importerów mleka, jest kolejną próbą konfliktowania producentów z przetwórcami mleka ze strony MRiRW. Podobne działania ministra rolnictwa obserwujemy zresztą na rynkach mięsa i owoców.

Minister zapowiedział już, że podobne informacje będą publikowane co kwartał, także na temat importu mięsa. Jak ocenia pan możliwe skutki tego działania, zwłaszcza że wśród konsumentów pojawia się wiele głosów popierających działania ministra i potępiających wymieniane firmy?