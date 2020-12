Europejskie organizacje rolnicze rozmawiały o reformie WPR i Zielonym Ładzie

Warto zaznaczyć, że Komitety Copa i Cogeca oraz ich organizacje członkowskie wspierają ogólną ambicję działania na rzecz zmian klimatu i uważają za niezbędne, aby sektor rolny i leśny przyczynił się do debaty na temat działań na rzecz klimatu.

Europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie odniosły sukces w znacznym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich trzech dekad i w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju biogospodarki.

Rolnictwo i leśnictwo odgrywają kluczową rolę we wspólnych wysiłkach UE na rzecz osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C. Jednak zwiększenie elastyczności w zakresie podziału obciążeń między sektory doprowadziłoby raczej do przesunięcia obciążeń z sektorów emitujących dwutlenek węgla na sektory adsorbujące energię w sposób naturalny. Przypomnijmy, że Copa i Cogeca popierały porozumienie paryskie. Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie chcieliby podkreślić, że osiągnięcie celu 2030 r. jest wykonalne poprzez dążenie do opłacalnych redukcji w ramach sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i popiera skupienie się na usuwaniu dwutlenku węgla jako narzędzi osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Pochłanianie dwutlenku węgla ma ogromny potencjał w zakresie realizacji celów na lata 2030 i 2050, a oprócz niezbędnych środków finansowych przydzielonych w ramach WPR niezbędne jest w tym celu uruchomienie środków prywatnych. Rynkowy system rolnictwa opartego na węglu jest obiecującym podejściem mającym na celu zwiększenie potencjału sekwestracji dwutlenku węgla w sektorze rolnym. Poprawa zdolności absorpcji dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie poprzez aktywne i inteligentne zarządzanie leży w centrum zainteresowania rolników i właścicieli lasów, ale musi być wspierana odpowiednimi narzędziami i nagradzana.

Podczas posiedzenie wielokrotnie podkreślano, że brakuje oceny skutków wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) i dwóch najważniejszych strategii. Wobec braku takiej publikacji możemy opierać się o dokument przygotowany przez Amerykański Departament Rolnictwa i zawartą w tym materiale ocenę skutków zakładająca trzy scenariusze wejścia w życie Green Deal. W każdym z trzech wariantów europejscy rolnicy nie będą już konkurencyjni, koszty produkcji rolnej staną się znacznie wyższe, a ostatecznie zapłacą za to konsumenci. - Zastanawiające jest zatem dlaczego Komisja Europejska nie publikuje takiego dokumentu, można jedynie mieć daleko idące przepuszczenia, że jest to ocena bardzo niekorzystna dla unijnych rolników - mówi Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Vice Przewodnicząca Cogeca.