Niedawno Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywając z wizytą w Polsce zaapelował do lokalnych przedsiębiorców, aby nie czekali na zwycięstwo Ukrainy, ale już teraz inwestowali w jej rozwój. Polski producent Euroser Dairy Group postanowił nie zwlekać z rozmyślaniem nad taką propozycją, i wsparł Ukraińców nie słowem, ale czynem. Firma wkrótce wprowadzi na rynek ukraiński nową markę produktów mlecznych.

Euroser Dairy Group wprowadzi na rynek nową polsko-ukraińską markę /fot. mat.pras

Strategiczne podejście do nowych marek

Zadanie połączenia europejskich standardów z ukraińskimi wartościami otrzymała kijowska agencja Nebo Ideas, która rozpoczęła prace od części strategicznej.

Głębokie zanurzenie w kulturę sera pozwoliło na odkrycie ciekawych faktów i dostrzeżenie nowych trendów:

„seromania” zawojowała półki i serca: teraz ser to nie tylko poprawiacz wszystkich smaków, ale także mem internetowy;

masło z ziołami zagości na każdym stole: nowa interpretacja pysznej pasty z Tiktoka, którą łatwo przygotować w domu, ale wierzymy, że wkrótce trafi to i do producentów;

Ukraińcy są gotowi wspierać własnego producenta, ale w trudnych czasach zwracają też uwagę na cenę.

polskie produkty zdobywają popularność na Ukrainie: na rynku krajowym jest już około dziesięciu polskich marek mleczarskich, a biorąc pod uwagę bliską współpracę między obydwoma krajami, trend ten może się nasilić;

Aby marka nie była polska

Twórcy nie chcieli tworzyć „kolejnej polskiej marki”, więc zaczęli od komunikacji z potencjalnym odbiorcą. Agencja Nebo przeprowadziła własne badania i wywiady z 78 respondentami.

Okazało się, że odbiorcom bardzo znudziły się banalne skojarzenia mleko = krowa. Klienci pragną nowych rozwiązań. Jednak w ciągu ostatnich 10 lat na rynku ukraińskim nie pojawili się nowi gracze, którzy mogliby konkurować z popularnymi markami i wejść do pierwszej piątki koszyka zakupowego.

Potrzeby i wymagania grupy docelowej pozwoliły uświadomić sobie prostą prawdę wyrażoną niegdyś przez Stanisława Lema: Nie szukamy nikogo oprócz ludzi. A więc parafrazując klasyka: Ludziom potrzebni są ludzie. Tak narodziło się pozycjonowanie „połączenie polsko-ukraińskie”, bo to nie tylko polska marka. Została ona stworzona przez Polaków specjalnie dla Ukraińców i wspólnie z Ukraińcami. Przez dwa narody o różnych kulturach, ale podobnych wartościach. To właśnie tworzy idealny duet wzajemnego wsparcia. Nowa marka będzie mogła okazać swoje wsparcie we wszystkim: łączyć receptury i doświadczenie szefów kuchni z dwóch krajów, mieszać tradycje, tworząc coś nowego i ciekawego. Kreatywną koncepcję łatwo można wykorzystywać również w marketingu sytuacyjnym. Na przykład marka może w kreatywny sposób okazać wsparcie dla szerokiej gamy wydarzeń, od imprez sportowych po Międzynarodowy Dzień Sera, promując smaczną kampanię.

Wizualizacja sytuacyjna z prawem autorskim

Kreatywni twórcy Nebo połączyli też języki w nazwie nowej marki – Razem смачно. Polskie „razem” jest zrozumiałe nawet dla najmłodszych Ukraińców, a w połączeniu z ukraińskim słowem charakteryzuje jedną z najbardziej niesamowitych cech naszych narodów – gościnność. Przecież razem jest fajniej, pewniej, ciekawiej i smaczniej.

Aby stworzyć firmowy styl, agencja Nebo Ideas szukała inspiracji w ukraińskiej wycinance, której wzór był czytelny i nawiązywał również do polskiej kultury. Opakowanie było jednolite, ale podzielone na dwie części: polską i ukraińską, dzięki różnicy w rysunkach.

Nowa marka już wkrótce zagości na ukraińskich półkach, a później również w Polsce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl