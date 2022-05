Euroser: Jakość jest filarem

Jakość – obok innowacji oraz dynamicznego rozwoju – jest filarem wartości wyznawanych w naszej firmie – mówi Małgorzata Włodarczyk, v-ce Prezes firmy Euroser Dairy Group.

Podkreśla, że kluczowymi kryteriami dla osób kupujących produkty premium niezmiennie bowiem pozostają jakość i smak. Konsumenci oczekują, że będą takie same za każdym razem, kiedy po nie sięgną. - Cena jest tu raczej drugorzędna. Tak było w okresie pandemii. Podobnie jest również w obecnej sytuacji rynkowej, kiedy kolejne zawirowania gospodarcze i polityczne wymuszają nowe podwyżki - uważa wiceprezes Euroser.

Podkreśla, że firmie Euroser zależy bardzo, aby były one jednak jak najmniej odczuwalne dla konsumentów.

Zawsze pamiętamy, że to oni są najważniejszymi ogniwami naszej działalności. Klient zadowolony to klient lojalny, chętny do powtarzania swoich wyborów. Jesteśmy przekonani, że nie warto „eksperymentować” z jakością, co wprawdzie na krótko może pozwoli utrzymać niższą cenę, ale na dłużej – odbije się na postrzeganiu marek jako niewiarygodnych

- Małgorzata Włodarczyk