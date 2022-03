strefa premium

Fattoria Italiana di Olesno. Jak powstaje włoska mozzarella z polskiego mleka?

Fattoria Italiana di Olesno to nietypowy przykład kooperacji włosko-polskiej kooperacji w branży mleczarskiej. O tym, dlaczego Włosi wybrali Opolszczyznę opowiada nam Maria Małeska, inżynier technolog żywności i żywienia człowieka w spółce.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 11-03-2022, 10:36

Fattoria Italiana di Olesno to włoska firma działająca we współpracy z OSM Olesno. fot. shutterstock

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czym zajmuje się Fattoria Italiana di Olesno?

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: Czy polska mozzarella może konkurować z włoskimi serami?

Maria Małeska, inżynier technolog żywności i żywienia człowieka, Fattoria Italiana di Olesno: Nasza mozzarella produkowana tutaj na Opolszczyźnie może konkurować z włoską mozzarellą, ponieważ mamy trzy istotne składniki do jej produkcji: pierwszym jest wysokiej jakości mleko, drugim tradycja tworzenia tego typu sera przez naszych włoskich serowarów, trzecim jest zamiłowanie do włoskich serów - te trzy składniki razem tworzą wspaniały produkt.

Jakie walory dla produkcji tego typu sera ma mleko polskich krów?

Mleko do produkcji naszych serów musi cechować się wysoką jakością - co to znaczy w praktyce? Wysoka jakość mleka zależy od dobrej kondycji krowy mlecznej, od tego czym jest karmiona, mleko powinno być wolne od antybiotyków. Ważna jest higiena udoju oraz zachowanie odpowiedniej temperatury mleka w momencie pobrania mleka od krów mlecznych do czasu przyjazdu mleka do firmy.

Włoska mozzarella z polskiego mleka