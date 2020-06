FigAnd: Przystosowaliśmy się i przetrwaliśmy obostrzenia

Pamiętajmy, że żaden inny sektor nie jest obwarowany tak licznymi regulacjami prawnymi, określającymi standardy jakości, jak sektor spożywczy. Jest to ściśle związane z ochroną ludzkiego zdrowia. Dla naszej firmy, jeszcze przed pandemią wszelkie obostrzenia, embarga, zmienne ceny surowców, a także wysokie wymogi co do kontroli jakości były dniem powszednim - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Leszek Figarski, prezes Zakład Mleczarski FigAND Sp.J.