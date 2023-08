Jednym z kluczowych aspektów tej koncepcji jest transformacja w stronę zrównoważonego rozwoju, która zdaniem pomysłodawców ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla ludzi oraz zabezpieczyć gospodarki mieszkańców UE przed wystąpieniem nagłych sytuacji, co ma kluczowe znaczenie w kontekście globalnych wyzwań naszych czasów.

Z kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem wiąże się zmieniające się otoczenie prawne. Następuje ono właściwie we wszystkich obszarach działalności. W dniu 31 lipca Komisja Europejska opublikowała, uprzednio przyjęte Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Ich charakter jest ambitny i rygorystyczny w obszarze komunikowania działalności. Stanowić mają one również narzędzie, które służy do uzyskiwania finansowania na realizację projektów wpisujących się w europejski Zielony Ład. Zawierają one, oprócz zagadnień środowiskowych, również elementy związane z zarządzaniem wpływem na klimat, różnorodność biologiczną oraz stosunkiem do społeczności tej dalszej, jak i bliższej przedsiębiorstwu

– mówi Artur Puławski, ekspert branży mleczarskiej.